Passejada reivindicativa a Llinars del Vallès per salvar la bassa de Can Tàpies

Una passejada reivindicativa per salvar els espais humits de la, deés el que han programat demà diumene vinent al matí tres entitats com laper la defensa i la sobirania del territori i la, associació per la defensa del Corredor Montnegre i el Baix Montseny. Les tres entitats ecologistes defensen que en aquest espai i conviuen hàbitats amb un gran potencial ambiental i, per això, estan en contra d'eliminar-la colgant-la amb terres.Les entitats convocants han presentat peticions de salvaguarda a la Generalitat (ACA, Departament d'Acció Climàtica, Territori), i a més han lliurat unaa la Fiscalia de Medi Ambient.La zona on hi ha la bassa de Llinars del Vallès és situada en una antiga àrea extractiva d'argila, coneguda com a Maria Dolores. Fa anys s'hi va generar un aiguamoll degut a l'aflorament de l'aqüífer situat al costat de les antigues instal·lacions de l'empresa Ceràmiques Estructurals de Llinars, SA que oficialment va caducar la seva activitat el 30 d’octubre de 2015, tot i que ja feia anys estava tancada per fallida.La fi de l'activitat extractiva, expliquen les entitats convocants, i el fet que alguns dels marges fossin poc pendents ha afavorit la revegetació espontània de la zona, amb l'. S'han format boscos de ribera incipients en diferents punts, "a partir del creixement de canyís, salzes, pollancres i cua de cavall, tot configurant un mosaic d'hàbitats del tot singular".Per les tres entitats ecologistes els hàbitats existents fins ara tenen un gran potencial ambiental i han permès l'establiment de diverses comunitats vegetals i unes quantes poblacions d'aus, rèptils i amfibis, afavorides per l'existència d'aquesta massa d'aigua. Ho qualifiquen d'perquè amb una superfície de poc més de 4 ha conté un mínim d'11 hàbitats Corine. A més, d'aquests n'hi ha quatre que són Hàbitat d'Interès Comunitari i un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari.A nivell patrimonial el fet més destacat és que d'aquestso gairebé inexistents a la conca del Mogent. "Tots aquests atributs patrimonials és molt probable que no es donin a cap altre indret de Llinars del Vallès ni als municipis de l'entorn. La bassa es pot qualificar, per tant, d'un veritable punt calent o hotspot local en biodiversitat.", els impulsors de la passejada reivindicativa.