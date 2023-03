Preinscripció escolar 2023-24 a Granollers: tot el que et cal saber

Granollers ja ha iniciat lade cara al curs 2023-2024 per als alumnes d'Educació Infantil (3-6 anys), Primària, ESO i cicles.El consistori recorda que els terminis de presentació de sol·licituds són: en el cas d'Educació Infantil (3-6 anys), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, fins al 20 de març; pel que fa a Batxillerat, del 20 al 26 d'abril; pel que fa als cicles de formació professional de grau mitjà, l'alumnat amb continuïtat d'escolarització (en general, que cursa 4t d'ESO en l'actualitat), del 12 al 18 d'abril; la resta d'alumnat, del 9 al 15 de maig; cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig; i, finalment, els cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau superior: del 26 de maig a l'1 de juny.Pel que fa a la resta del calendari, és el següent:

El consistori va organitzar una sessió sobre el procés de preinscripció i matrícula als centres d’educació infantil i primària del passat 15 de febrer, la informació de la qual es pot recuperar en aquest document Pel que fa a les places vacants de Infantil Primària i Secundària Obligatòria, en total als centres de la ciutat n'hi ha 1.383. D'Educació Infantil i Primària, 881. Als centres públics -Ferrer i Guàrdia, Granullarius, Joan Solans, Lledoner, Mestres Montaña, Pereanton, Ponent, Salvador Espriu, Salvador Llobet i Turó de Can Gili-, n'hi ha 454. En el cas dels concertats -Cervetó, Educem, Jardí, L’Estel, Maria Anna Mogas i Escola Pia-, n'hi ha 427.En el cas dels centres d'Educació Secundària Obligatòria, hi ha 502 places vacants en total. D'aquestes, 427 són als instituts públics -Antoni Cumella, Carles Vallbona, Celestí Bellera, Institut Escola Municipal de Treball i Marta Estrada-. En el cas dels concertats -Cervetó, Educem, Jardí, L’Estel, Maria Anna Mogas i Escola Pia-, se'n compta amb 75.https://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2023/03/oferta_total_inicial_03-03-23._preinscripcio_23-24.pdfhttps://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2023/02/ppt_preinscripcio_23-24.pdfManresa ja ho té tot a punt per iniciar la preinscripció escolar de cara al curs 2023-2024. Enguany, la preinscripció per al 2n Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària serà del 6 al 20 de març, i per a l'ESO del 8 al 20 de març.Amb la voluntat d'informar a les famílies de la ciutat, l'Ajuntament ha enviat un total de 1.526 cartes informatives, 659 de les quals a famílies amb fills i/o filles que el curs vinent hauran de fer I3 (nascuts el 2020), i 867 a famílies amb fills i/o filles que hauran de fer 1r d'ESO (nascuts el 2011).El pes de la matrícula vivaDe cara al pròxim curs, es manté la tendència al decreixement en el nombre de nens i nenes que han d'iniciar I3 (en els últims sis cursos, ha disminuït en 133 alumnes), però la tendència encara és a l'increment de l'alumnat de 1r ESO (concretament, hi ha un centenar d'alumnes més que fa sis cursos).Aquestes dades, però, són previsions que caldrà anar confirmat, tenint en compte que aquest curs escolar (2022-23) està sent un curs de força demanda amb relació a la matrícula viva. A data 31 de gener, 690 alumnes s'han incorporat als centres educatius de la ciutat. Es constata, per tant, també una gran mobilitat d'alumnes un cop el curs ha començat.Com s'ha de fer la sol·licitud de preinscripció?El procediment per fer la preinscripció serà telemàtic i només, per a aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-ho, es podrà fer presencialment, sempre amb cita prèvia.Com que el tràmit es farà tot on-line -a través d'aquest enllaç- les famílies ja no hauran de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre; el que hauran de fer serà omplir un formulari telemàtic i adjuntar, escanejada o fotografiada, tota la documentació requerida.Per a aquelles persones que no disposin dels recursos electrònics o que per altres motius no puguin fer la preinscripció online de manera autònoma, es podrà demanar suport al centre educatiu escollit en primera opció, sempre demanant cita prèvia. I on es demana? O bé trucant o enviant un correu electrònic al centre en qüestió, o bé dirigint-se a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), situada a la carretera de Vic, número 16.Per a qualsevol altra consulta relativa a la preinscripció escolar, es pot demanar informació als telèfons 93 875 24 85 / 93 876 83 38 o al correu ome@ajmanresa.cat.28 de febrer, xerrada informativa al CasinoAmb l'objectiu d'ampliar informació i poder resoldre dubtes, el dimarts 28 de febrer, a dos quarts de set de la tarda, la Sala d'Actes del Centre Cultural El Casino acollirà una xerrada informativa que han organitzat conjuntament el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa.La Joviat passarà a dir-se Institut-Escola ManresaLa principal novetat del pròxim curs és que l'actual Escola Joviat passarà a ser un centre públic considerat de zona única. Això vol dir que qualsevol família, independentment del barri de la ciutat on visqui, podrà optar a dur-hi la canalla. Com que el centre canviarà de titularitat, també tindrà un altre nom: Institut-Escola Manresa.