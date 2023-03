Caldes comença a construir la primera de les quatre noves instal·lacions fotovoltaiques de la CEL

La(CEL) de Caldes de Montbui comença a créixer. Just un any després de posar-se en marxa, s'ha iniciat la construcció defotovoltaiques que ha de permetre incrementar de forma significativa el nombre de famílies que poden formar part d'aquesta comunitat.La primera de les quatre instal·lacions previstes pels propers mesos és la que aquest dilluns s'ha començat a construir al. Es tracta d'una instal·lació d'unsde potència que permetrà subministrar part de l'energia produïda a l'autoconsum de la pròpia escola i, la resta, s'afegirà a la potència disponible per a la ciutadania que forma part de La CEL. El termini previst de construcció és d'unesi estarà enllestida a finals de març. Durant les obres, no s'alterarà el funcionament habitual del centre educatiu. L'obra té un pressupost de 105.702,30 euros. El projecte, promogut per l'Ajuntament de Caldes de Montbui, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.A la instal·lació de l'escola Montbui s'hi afegiran: la que es construirà al sostre delamb una potència de 96,9 kW, la que s'ubicarà a laamb una potència de 99,3 kW i la de laamb 82,6 kW. En total, 4 noves plantes de generació d'energia fotovoltaica que, en poc mesos, ampliarà de forma substancial l'energia solar que es generarà a Caldes de Montbui. De fet,de potència a la generació d'energia que actualment produeixen les 6 instal·lacions que ja estan en funcionament, 580 kW.