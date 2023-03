El Mercat de l'Olla de Caldes repartirà 6.000 racions de llegums cuites en aigua termal

L’otorna a estar a punt per arrencar el bull. Elarriba l’onzena edició delde Caldes de Montbui. Durant dos dies, el centre històric del municipi s’omplirà deper a tota la família. Tot plegat, amb l’objectiu, segons destaca el consistori, de "posar en valor la cuina termal, i donar visibilitat als productes de proximitat i de qualitat".L’olla més gran de Catalunya, amb capacitat per a, és la protagonista del mercat. En aquesta edició, està previst que es facin diverses coccions per repartir més decuits en aigua termal. En total, està revist cuinar 265 quilos de llegums, 100 de llenties i 165 de cigrons. A més, com a novetat, aquest any els cigrons s’acompanyaran ambi un bon raig d’oli d’oliva.Durant tot el cap de setmana el centre històric de Caldes de Montbui s’omplirà amb unde productes gastronòmics i productes artesans, així com també diverses foodtrucks. El programa es completa amb un ampli ventall d’activitats i tallers per a tota la família. Les parades s’instal·laran a les places de l'Església, U d’Octubre, de la Font del Lleó i de Can Rius, i pels carrers del Forn, Samsó i del Pont.