Centenars de dones es manifesten a Granollers «contra la motxilla històrica d'opressions»

Centenars de dones han sortit aquest dimecres al carrer a Granollers per protagonitzar una. Una concentració i recorregut convocades per Granollers Feminista que ha aplegat col·lectius de tota la comarca i que ha recuperat la Porxada com a punt d'inici i final. Les i els manifestants han insistit que l'acte servia per manifestar-se "" que les dones han patit al llarg dels anys.El recorregut ha inclòs dues aturades més i ha passat pels carrers Sant Roc, Anselm Clavé i l'avinguda del Parc, on han tallat el trànsit i han baixat fins a Josep Umbert. Més endavant han tingut un especial record per Vianca Roca, la jove que va ser assassinada el 2018 per la seva parella . Les manifestants han posat un rètol amb el seu nom a la placa de carrer Príncep de Viana.Les participants han cridat consignes contra el "control dels cossos i per l'ecofeminisme". En el primer cas, en clara referència a l'acord per fer uns avortaments a l'Hospital de Granollers que fins ara s'acabaven derivant a clíniques privades. També han criticat la pressió estètica "per un cànon de bellesa sexista". No s'han oblidat d'alertar del "col·lapse" en què, lamenten, porta el sistema que "prioritza el benefici econòmic per sobre de la vida".