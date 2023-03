​Els principals indicadors de treball encara són més favorables als homes al Vallès Oriental

🟣Els principals indicadors de treball encara són més favorables als homes.

L'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat aquest dimecres, Dia de la Dona, una aproximació al mercat laboral de la comarca des de la perspectiva de gènere, amb la voluntat d'"aportar dades i incidir en analitzar la situació de les dones al mercat de treball i com aquesta situació es diferent respecte als homes".Els indicadors, segons indiquen, estan elaborats principalment a partir de les dades de l'enquesta de població activa del quart trimestre de 2022, i mostren com les dones i els homes presentenen el mercat de treball. En aquest sentit, el 2022 ha finalitzat amb unaque se situa per damunt del 74% entre les dones de 16 a 64 anys, 1,5 punts inferiors a l'any anterior, i amb un diferencial amb la masculina de 6,7%.Si es miren els principals(taxa d'activitat, ocupació o evolució de l'atur) el indicadors són, especialment a partir dels 45 anys. L'edat i la formació afecten més a dones que a homes en l'atur. A més, malgrat la millora en les xifres de temporalitat, els contractes indefinits són més favorables als homes (56%) que entre les dones (43%).L'Índex d'Igualtat de Gènere a Catalunya es troba en el 73%, una xifra que ha crescut en 6 punts respecte al 2015 (quan es situava en poc més del 67%). Malgrat aquesta evolució global positiva, les diferències entre homes i dones encara són més que notables, especialment en determinades dimensions vinculades a la presència de la dona en àmbit de la política així com en la presència en les institucions de poder econòmic o social. La bretxa salarial (any 2020) se situa en el 19,7%, i registra un lleuger descens (-0,9 punts percentuals) respecte l'any anterior.Al Vallès Oriental, el Consell Comarcal destaca el seu paper com a "institució compromesa amb les polítiques d'igualtat", i des de fa anys "assumeix d'acord amb l'exercici de les competències que els atribueix l'ordenament jurídic, el repte de garantir equitat entre dones i homes". Amb la idea d'impulsar polítiques i estratègies per la "igualtat efectiva", l'any 2011 el Consell Comarcal va aprovar elcom a punt de partida per al treball en la igualtat efectiva entre dones i homes des de la transversalitat de les seves accions.El CCVOr, a més, recorda que el juny de 2020 es va aprovar el, Pla on es van acordar 12 propostes d'actuació, de caràcter estratègic, per ajudar a millorar la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia vallesana. Dins d'aquest conjunt de propostes destaca la número 8, centrada en reforçar la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral, amb el llançament i/o reforç d'un programa de suport a la feminització de l'ocupació, que vetlli i fomenti la reincorporació de les dones al mercat laboral.