La plaça de l'Ajuntament deha estat, un any més, l'epicentre de la commemoració del Dia Internacional de les Dones al municipi i l'espai de l'acte institucional.Enguany, des de la tribuna s'ha insistit en què el que es demana és una. Tal i com a comentat la regidorda de Feminisme i Igualtat,, en l'obertura de l'acte, "necessitem que el compromís per acabar amb les desigualtats sigui ferm, sigui real. Que vagi més enllà de paraules buides, de continguts estèrils. Volem fets. Ja no ens conformem amb el copet a l’esquena".En aquest sentit, ha afegit que "volem el lloc que ens mereixem, volem poder volar tan alt com qualsevol altra persona, sense que ningú ens talli les ales, sense que ningú ens coarti la llibertat". "Representem el 50% de la humanitat, gestem als nostres fills i filles, tenim somnis, volem treballar per aconseguir-los, sentim, estimem, ens frustrem i no volem renunciar a res ni deixar des ser el que som. Però, a vegades, ens volen fer creure que som una altra cosa, que no podem tenir-ho tot i que ser mare i ser feminista és contradictori".En el mateix sentit, l'alcalde,, ha volgut reiterar que les desigualtats continuen sent reals i grans. "El més curiós", ha dit Colomé, "és. Avui encara podem parlar de la bretxa salarial; encara podem fer referència a la sobrecàrrega que suposa per a les dones les feines de cures que recauen sobre elles; encara podem parlar d’una violència invisible que tenim normalitzada i que tenyeix gran part del nostre dia a dia. I com no, podem parlar de la violència més visible: el nombre gran nombre de dones que pateixen violència cada dia."L'acte ha continuat amb la lectura col·lectiva del manifest per part de portaveus dels grups municipals:(regidora no adscrita),(CsLF),(IEC-AM),(PSC-CP) i(JuntsxLF); de Reche i Colomé. Un manifest que ha parlat de la lluita constant per eliminar estereotips, la discriminació laboral i salarial, per acabar amb la violència masclista i, sobretot, de la necessitat d'un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes.També ha reclamat una mirada feminista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i ha recordat que, malgrat els avenços, hi ha dades que encara ens allunyen molt d'aquesta igualtat. Per exemple, elde les persones que redueixen la seva jornada laboral per tenir cura d'altres són dones; laal nostre país entre homes i dones se situa encara en el 20,9% i, que durant el 2022 49 dones van ser assassinades per les seves parelles i exparelles i que en el què portem de 2023 ja en són 15.També ha participat a l'acte l'alumnat del col·lectiu Institut el Til·ler pel 8-M amb la performance Volem un futur sencer i Olza Olzeta amb una sessió de poetry slam.