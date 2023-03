Eulàlia Canal i Arturo Padilla creen dues novel·les juntament amb milers d'estudiants

El mètode

El mètode que utilitzaran consisteix en connectar els lectors amb autors professionals a través del fòrum interactiu i un sistema de votacions "per posar l'alumne al comandament de la seva experiència lectora, que els permet influir en la direcció de cada història votant pels esdeveniments que l'autor escriurà".



A més, segons destaca Fiction Express, "se la lectura i co-creació se'n deriven diverses propostes pedagògiques per als docents: un qüestionari, projectes lligats als llibres que treballen competències transversals i totes les dimensions de la llengua i exercicis de vocabulari i comprensió lectora de cada capítol".



La plataforma, amb seu a Barcelona, és present a 200 escoles a la demarcació de Barcelona i a més de 8.000 a més de 60 països de tot el món, llença cada dos mesos 9 llibres originals (tres en català, tres en castellà i tres en anglès) en què els alumnes interactuen amb els autors.

Els autors de literatura juvenil, de Granollers, i, de Montornès del Vallès, han començat ajuntament ambcatalans i d'arreu del món a través de la plataforma educativa digital, una eina que vol enfortir en els alumnes "l'hàbit lector i millorar la seva competència lingüística i el diàleg creatiu treballant la llengua de manera integral".Pel que fa a Canal, co-crearà amb més de 20.000 alumnes catalans la novel·la fantàstica La Nim i el Bosc Tenebrós. Una obra que explica com "la Nim, que viu al costat d'aquest bosc ple de llegendes, veurà com la seva vida es precipita després de perdre el seu gos i conèixer la Tànit, una estranya i misteriosa noia".Canal ha compaginat durant anys la seva professió com a psicòloga amb la literatura, camp en què ha obtingut diversos premis, com l'Atrapallibres al 2008 i el Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil el 2006 per Un petó de mandarina, o més recentment el Premi Llibreter 2022 amb L'hivern del Sr. Jeroni.Padilla, per la seva banda, farà el procés de creació amb més de 500.000 alumnes de la novel·la realista en castellà, obra en la qual "els personatges d'altres llibres de l'autor coincidiran en un curs de voluntaris forestals on les coses es complicaran molt quan un d'ells s'aïlla en el seu món degut als records de la seva infància".El montornesí ha escrit des de ben jove literatura juvenil en català i castellà. La seva obra li ha fet merèixer una desena de premis, entre els que destaquen el Premi Jordi Sierra i Fabra al 2006 amb només 16 anys, amb El poder de una decisión.