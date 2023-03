Arriba la Fira de l'Oli del Vallès i el Mercat del pa artesà de Bigues i Riells del Fai

El pròximla plaça de Miquel Bosch de Bigues i Riells del Fai serà l'escenari de lai el. L'Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han programat una fira farcida d'activitats: parades d'oli de la varietat vera i d'altres varietats, de pa artesà amb farines antigues, d'un show cooking, d'un tast d'olis, d'una exposició retrospectiva sobre la celebració de la fira de l'oli al municipi, de xerrades i de tallers, el tercer dissabte de març.A més, coincidint amb la fira, es farà la presentació de l'Associació de Productors i Elaboradors d'Oli d'Oliva del Vallès. Enguany, l'associació tindrà la seva pròpia parada i es presentarà com a plataforma per a impulsar els productors i elaboradors d'oli de la varietat vera.La fira tindrà un horari de 10.00 a 14.00 hores. Com és tradició, hi haurà exposició i venda d'oli vera del Vallès, així com venda d'olis elaborats amb diferents varietats, venda de pa elaborat artesanalment, amb farines antigues, i venda de productes artesans de la Xarxa de Productes de la Terra, entre d'altres. A més, hi haurà esmorzar de forquilla i servei de bar, a càrrec de Tiberis.A més a més, enguany s'incorporarà un nou al·licient a la fira: una exposició fotogràfica: Ofici, esforç i tradició. Una retrospectiva de la fira de l'oli i el mercat del pa artesà a Bigues i Riells del Fai es podrà visitar durant tot el dia a la plaça de Miquel Bosch i, del 13 al 26 de març, al Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues.A banda de les parades, la fira es dinamitzarà amb tallers i xerrades. De les 10.30 a les 11.30 hores, el Gremi d'Hoteleria del Vallès Oriental farà un show cooking; de les 11.00 a les 13.00 hores es farà un taller de pintar cares; d'11.30h a 12.30h es farà una xerrada sobre l'elaboració de pa a càrrec de la productora Núria Morera; i de les 12.30h a les 13.30h es podrà participar en un taller familiar de tast d'olis a càrrec de l'Associació de Productors i Elaboradors d'Oli d'Oliva del Vallès.De fet, durant tot el dia es podrà participar a l'scapebox: un joc de l'oli per descobrir-ne les seves propietats a càrrec del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.També hi haurà divulgació, formació tècnica i jornada gastronòmica per a professionals.