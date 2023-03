Jutgen un discapacitat per agredir sexualment quatre companys en una residència de Santa Eulàlia de Ronçana

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dimarts un home discapacitat intel·lectual pera tres companys i una companya d'una residència de Santa Eulàlia de Ronçana el 2013. La fiscalia demana, però també reclama a la Generalitat, la residència i als tutors legals de l'acusat que indemnitzin les víctimestot i l'agressivitat i els abusos de l'home a la resta de residents. L'acusat ha admès la relació consentida amb l'interna, però ha negat haver agredit sexualment la resta. Les víctimes van declarar al jutjat d'instrucció i van ser gravades, però dues d'elles no s'han pogut sentir amb normalitat.L'acusat va ser declarat incapacitat total el 2008 i ja té antecedents penals. Per indicació de la Generalitat i autorització judicial va ingressar a una residència de Santa Eulàlia el juliol del 2010. Segons la fiscalia, des dels primers mesospel perfil de discapacitat que tenia l'acusat, que protagonitzava "situacions de constant enfrontament, amb agressions als professionals i a la resta de companys del centre amb discapacitat intel·lectual". Com que tenia una capacitat intel·lectual i física molt superior als altres residents, els provocava, agredia i manipulava constantment, cosa que els provocava por i submissió cap a l'acusat.La fundació sense ànim de lucre que gestionava la residència va explicar als serveis socials de la Generalitat el "" que corrien la resta d'interns per la "conducta descontrolada" de l'acusat. El setembre del mateix 2010 la residència ja va advertir de la "seva incapacitat de control d'impulsos i amb antecedents de conductes d'agressió greus", i hi va haver dos informes més alertant del perill. No obstant això,, i la fundació gestora tampoc va comunicar als tutors de la resta d'interns, a la fiscalia o al jutjat el risc que corrien.En aquest context, el ministeri públic explica que entre mitjans de juliol i principis d'agost del 2013 l'acusat va entrar a l'habitació d'un company sord-mut, amb retard mental lleuger, esquizofrènia paranoide, demència senil i un grau de discapacitat del 96%. L'acusat hauria agafat pel coll al seu company i li va intentar abaixar els pantalons per penetrar-lo analment, cosa que no va aconseguir per la resistència de la víctima. La víctima va explicar que, a més, li donava cops de puny i reia perquè "li agradava".Aquells mateixos dies, l'acusat hauria entrat a l'habitació d'un altre company amb una discapacitat del 65% i li hauria passat el penis per la cara. En una altra ocasió, en la seva pròpia habitació, que compartia amb un home amb un 93% de discapacitat, va obligar aquest a fer-li una fel·lació, cosa a la qual la víctima no es va resistir per por a l'agressivitat de l'acusat, assegura la fiscalia.Finalment, el 4 d'agost, l'home va entrar a l'habitació d'una resident i l'hauria obligat a practicar-li una fel·lació. Davant del temor que l'imposava l'home, la noia va accedir sense resistència. De sobte, però, va entrar a l'habitació una treballadora, que va interrompre l'acte. Es dona la circumstància que, a causa del seu retard mental, els tutors de la noia havien comunicat que no autoritzaven la noia a mantenir relacions sexuals amb ningú.L'acusat ha explicat que ell tenia bona relació amb la noia i que en alguna ocasió havien parlat de mantenir relacions sexuals. Ha admès la relació, però ha assegurat que va ser consentida i que ella "volia" fer-ho. També ha explicat que la treballadora que els va interrompre no els va dir res.A preguntes només del seu advocat, l'acusat ha explicat que ell no estava a gust a la residència i que es discutia sovint amb els monitors. A més, ha relatat que un d'ells li ensenyava pel·lícules pornogràfiques al menjador, i que ell es masturbava a la seva habitació, però mai ningú el va interrompre. També ha assegurat que mai va mantenir relacions sexuals amb ningú més que aquesta noia i que no va obligar mai cap company a fer-li una fel·lació ni els va mostrar el penis.Les quatre víctimes van declarar a finals del 2014 al jutjat d'instrucció i acompanyats de psicòlegs. La declaració es va gravar, però aquest dimarts només dues de les declaracions s'han pogut sentir amb normalitat, ja que les altres dues, inclosa la de la noia, pràcticament no se sentien.Segons els metges forenses, l'acusat té un retard mental lleu, un trastorn de control dels impulsos, trastorn de personalitat i conducta i amb trets de personalitat antisocial i falta de remordiments. Tot i així,, però tenia severament alterades les capacitats volitives. Això predisposava l'acusat a voler imposar als altres els seus desitjos, i abusant i dominant els seus companys. La fiscalia admet que hi havia una gran diferència de capacitats entre l'acusat i la resta de residents, que tenien dificultats motrius o d'expressió, discapacitats sensorials i físiques, retards mentals més greus que l'acusat, trets autistes, psicopatologies o incapacitat per defensar-se i buscar ajuda. L'acusat no tenia cap discapacitat física, sinó que és alt, fort i sense problemes aparents.A finals d'agost del 2013 l'acusat va ser ingressat a la unitat de subaguts de l'hospital de Granollers, i a principis de setembre va ser derivat a un complex assistencial de salut mental de Sant Boi de Llobregat. Després de diversos ingressos en una unitat hospitalària especialitzada en discapacitat intel·lectual de Salt (Gironès), es va adaptar i estabilitzar el seu comportament, i aleshores va obtenir una plaça en un servei residencial de trastorns de conducta de Gurb (Osona). Allà hi ha mitjans de contenció aptes per a un perfil com el seu i està adaptat a les persones amb trastorn de conducta com ell.Per tot això, la fiscalia l'acusa de dues agressions sexuals amb accés carnal, una agressió sense accés carnal i un intent d'agressió amb accés carnal, totes quatre sobre persones especialment vulnerables. Tenint en compte l'eximent incompleta de trastorn psíquic, el ministeri públic demana 26 anys i tres mesos de presó i el mateix període d'internament psiquiàtric, a més de la prohibició d'apropar-se i comunicar-se amb les víctimes i 10 anys més de llibertat vigilada.La fiscalia també demana 27.000 euros d'indemnització per a les víctimes, que hauran de pagar la Generalitat, l'entitat que gestionava la residència i l'entitat que tutoritzava l'acusat per la falta de resposta a l'angoixa que provocava l'home a la resta d'interns.En canvi, demana l'absolució de l'acusat pels suposats abusos sexuals comesos sobre les mateixes víctimes per haver-los ensenyat el penis o tocar-los els seus genitals, ja que les víctimes no han aclarit els fets i els treballadors tampoc han confirmat que fossin actes de caire estrictament sexual.El judici està previst que acabi dijous que ve.