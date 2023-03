Un jutge anul·la ​la sanció que van imposar a un jubilat de Granollers per «falta de respecte» a dos policies locals

El Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona halas que l'Ajuntament de Granollers va imposar al jubilat, qui, en virtud de la, suposadament va faltar al respecte a dos policies locals.Els fets es remunten a fa gairebé dos anys, el 22 de març de l'. L'AMPA de l'Escola Ponent ha emès un comunicat en què expliquen com una parella d'agents estava a les portes de l'escola a les 5 de la tarda. Un exalumne del centre, acompanyat d'un amic, estava a les portes de l'escola i portaven -no conduïen- un. Segons l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, els agentsi, com que no disposaven d'ella,"pel risc de poder ser robats". "L'actuació policial va generar molt malestar a les famílies allí presents, per ser totalment desproporcionada", alerta.En aquest moment hauria intervingut Morillas, quials agents per, segons l'AMPA, "recollir el número de placa i poder presentar una queixa a l'Ajuntament". Els agents, però, l'haurien advertit que la identificació tenia un caràcter preventiu "en cas que es fes un mal ús de les imatges".A finals del mes d'agost, però, Morillasen què se l'informava de l'inici d'un expedient sancionador administratiu "per faltes de respecte i consideració a la policia" en aplicació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.L'afectat va esgotar la via administrativa amb al·legacions i recurs de reposició, i el cas va acabar amb una demanda per la via judicial del contenciós-administratiu. L'AMPA també explica que el gener d'aquest any es va celebrar la vista oral i, segons asseguren, el jutge conclou a la sentència que "les proves testificals permetenels insults expressats a la denúncia i estima el recurs, per la qual cosa la sanció queda anul·lada".L'AMPA també explica que van presentar unaen referència a l'actuació policial en aquest cas i a la denúncia. L'associació diu que la institució indica que "un ciutadà que presencia els esdeveniments descrits". En aquest sentit, destaca que la valoració de la ciutadania sobre una intervenció policial "s'ha d'emmarcar dins del dret a la".També expliquen que "la institució recomana que, a més de revisar aquesta actuació policial, els agents de la Policia Local de Granollersadequada i específica per atendre les necessitats dels infants i adolescents en actuacions policials a les que s'inclogui com prevenir i evitar eventualment possibles discriminacions relacionades amb l'edat o amb factors de caràcter racial, ètnic o social".