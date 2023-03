Adif construeix unes escales a la Garriga en un punt on l'Ajuntament volia que es fes una rampa accessible

L'Ajuntament de #laGarriga ja ha encarregat un projecte per solucionar l'acabat final de les obres que ha fet Adif a l'avinguda 11 de setembre. pic.twitter.com/pAit442tjK — Ajuntament de la Garriga 🎗️ (@ajlagarriga) March 3, 2023

Sorpresa a la Garriga per la construcció d'd'unesen una zona on l'Ajuntament havia demanat que s'instal·lés una. El projecte forma part de les actuacions que s'han de fer pel, que preveu també laSegons informa VOTV, la nova construcció es situa sota les vies a l'avinguda Onze de Setembre, i preveia canviar les escales existents i substituir-les per una rampa. Tot i això, Adif ha acabat fent unes escales al tram final de la via, a la cruïlla amb el carrer Carrerada.De fet, el projecte va estar precedit per les negociacions entre l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries i l'Ajuntament. Segons explica El 9 Nou, inicialment Adif va fer una proposa en un altre punt, que el consistori va descartar perquè tampoc era accessible. L'Ajuntament va proposar fer una rampa en un altre punt, al costat de l'escola Tagamanent, en un tram llarg que permetria una rampa suau. Però Adif ho va descartar. Finalment, es va acordar la construcció en el punt on s'han acabat fent les escales.El problema va venir quan l'Ajuntament va demanar que Adif assumís la rebaixa de l'altra vorera de l'altre costat del carrer Carrerada per, així, poder-ho enllaçar amb la nova construcció. Segons el consistori, Adif s'hi va negar perquè "quedava fora de l'àmbit de l'obra". Finalment, la Garriga va decidir assumir-ho com una obra pròpia però va demanar que deixessin tancada la rampa i no es permetés el pas de vianants. Adif, però, va respondre que no ho podien fer i que havien de donar continuïtat amb la vorera existent. Per això van proposar les escales.L'Ajuntament ja ha encarregat un projecte per. Es vol treure les escales i fer una rampa que arribi al carrer Carrerada. Aquesta via es podrà creuar a través d'un resalt directament sense haver de fer el gir actual.