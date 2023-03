La família del muntanyenc de les Franqueses desaparegut a Salamanca urgeix reprendre la recerca

La família del veí de les Franqueses que , a la, haque es reprengui la recerca. Ase li va perdre la pista el 29 de desembre, quan es disposava a fer una ruta entre la plataforma del Travieso i el pic Calvitero, a 2.399 metres d'alçada.Segons ha denunciat la parella de Martínez, aquest dilluns als micròfons de RAC 1, no té cap informació sobre les feines de búsqueda: ", ni delni de lani de la". Tal com ha indicat, s'haurienEl muntanyenc, tal com ha recordat, es disposava a fer una excursió per aquest indret i va avisar la família quequan va arribar a l'aparcament. Abans del vespre jaamb ell i ja van avisar els equips de recerca.Es van posar en marxa, però el 7 de gener "per l'adversa evolució de lesa la zona", segons va precisar l'organisme estatal, es vam aturar les tasques . Tres dies després es van reprendre , però, novament, el dia 15 del mateix mes es van paralitzar per les condicions climatològiques.La família ha criticat quedes d'aleshores i únicament, des de mitjans de febrer, hi ha voluntaris i la, impulsada pel conegut periodista, que l'estan buscant. Precisament, de la mà d'aquesta entitat es van sumar, entre d'altres, guies i gossos per trobar el muntanyenc català.