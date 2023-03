Tot a punt a Granollers per acollir els Special Olympics

ultima tots els detalls per acollir, aquest mes d'abril, la dotzena edició dels. La cita serà entre el 30 de març i el 2 d’abril i els 1.5000 participants competiran en 14 disciplines.La capital vallesana ja fa setmanes que treballa per tenir-ho tot enllestit i aquest matí la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller del Drets Socials, Carles Campuzano, han estat els encarregats de presentar la fita.Vilagrà ha destacat que l’esport és una “eina transformadora” que no només afecta la salut física i mental, sinó també la: “És un gran exemple d’igualtat d’oportunitats”.Els Jocs Special Olympics, organitzats per la Federació Catalana d’esports per persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, oferiran una programació paral·lela a la competició que facilitarà laals Jocs. Calculen que més de 600 persones faran deen aquest esdeveniment.Ladels Jocs recorrerà 14 poblacions catalanes una setmana abans de l’acte inaugural: La Seu d’Urgell, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Mataró, Figueres, Lloret de Mar, Calella, Badalona, Igualada, Reus, Sant Just Desvern i Granollers.Els Jocs Special Olympics són l’esdeveniment esportiu més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual.