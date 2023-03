La Fundació Sanitària Mollet crea la seva aplicació mòbil de La Meva Salut

Laha creat la sevade La Meva Salut. Es tracta de-el nom amb el qual s’ha batejat- i que pretén ser una eina més de consulta ciutadana, però les 24 hores del dia els 365 dies de l’any des de qualsevol punt del territori.És un espai personal per fer consultes i contactar tant amb l', l’i el. Es poden conèixer les cites programades, descarregar la informació vinculada, així com informes mèdics i l'alta o la baixa, entre d'altres.Aquesta novetat està disponible tant via pàgina web com per a dispositius que funcionen amb Android o Apple. Des de l'FSM s'ha deixat clar quede comunicació, com són el correu electrònic, el telèfon i la via presencial, i que simplement enLa idea és que en un futuramb “aquells processos que més valor puguin aportar a la ciutadania”. L’aplicació complementa la ja existent,, a través de la qual els acompanyants de les persones en una intervenció quirúrgica poden seguir en temps real el moment en què es troba el procés.