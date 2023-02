El pianista granollerí Albert Marquès torna a la ciutat per presentar «Freedom first» al Teatre Auditori

Albert Marquès, el músic de Granollers establert a Nova York des de fa més de 10 anys, actuarà a la Sala Gran del Teatre Auditori de Granollers aquest dimecres en el marc de la seva gira de presentació de Freedom First. Un concert de jazz impulsat pel pianista granollerí i per, el poeta i activista que porta 28 anys pres i en aïllament al corredor de la mort d’Ohio, als Estats Units, condemnat a mort per un crim que no va cometre.L'execució de la sentència està prevista per al pròxim mes de novembre. LaMar ha defensat sempre la seva innocència. Assegura que no va tenir un judici just i des de fa anys lluita perquè se'n reobri el cas. No sap si la justícia li permetrà tornar a posar-se davant d'un jurat, peròMarquès l’ha ajudat a fer una cosa sense precedents: gravar un disc des del corredor de la mort. El projecte es titula Freedom First i s’ha emmarcat ja en una campanya a favor dels drets humans i la idea dePel que fa al concert, comptarà amb alguns dels millors noms de l'escena jazzística a l'estat espanyol en format quintet, amb l’Albert Marquès al piano,a la veu i la flauta,al contrabaix,a la bateria i, si tot surt com està previst, amb el mateix Keith LaMar, via telefònica recitant poesia des de la presó d’Ohio.L’última vegada que Marquès va actuar a Granollers va ser el febrer de l’any passat, en un concert al Casino dins el Festival de Jazz, en què ja va presentar el projecte de Freedom First, amb la intervenció telefònica de Keith Lamar. Un concert molt especial, ja que era la primera vegada que Marquès presentava el seu projecte fora dels Estats Units.Un cop acabi el concert al Teatre Auditori, tindrà lloc una xerrada post funció per tal que el públic pugui compartir les seves impressions, dubtes o reflexions entorn a la proposta. En aquesta ocasió, dinamitzarà la post funció Mariano Fernàndez, llicenciat en filosofia i professor de la Universitat Popular de Granollers.En el marc del projecte de mediació cultural, el Teatre Auditori ha organitzat dues activitats paral·leles el mateix dia del concert a càrrec del propi Albert Marquès. D’una banda, el pianista farà una, dimecres 1 de març de 9 a 10 h, per explicar als prop de 100 alumnes de 4t d'ESO el projecte Freedom First. Per l'altra, visitarà la presó Quatre Camins, també dimecres 1 de març de 11 a 12.15 h, on interpretarà algunes de les cançons del projecte i reflexionarà sobre la pena de mort.