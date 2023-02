Granollers commemora el Dia Internacional de les Dones amb activitats durant gairebé tot el mes

Continua el projecte Igualtat en l'esport

El projecte Igualtat en l'esport de l'Ajuntament de Granollers té com a principals objectius augmentar la participació de nenes, noies i dones de la ciutat a l'àmbit esportiu i de l'activitat física i avançar cap a unes relacions entre homes i dones més justes. El novembre de 2022 es va aprovar un protocol de prevenció i abordatge de les violències sexuals en les instal·lacions esportives municipals de Granollers. També s'ha fet formació a les entitats i se'ls ha ofert suport per a la creació dels seus propis protocols de prevenció i abordatge de les violències sexuals, i s'ha produït un vídeo de prevenció i sensibilització, entre altres iniciatives.



El projecte continua i està treballant, juntament amb les entitats esportives de la ciutat, per fer front a la discriminació de gènere i l'assetjament sexual. El mes de març es farà una formació a persones referents de les entitats esportives sobre violències sexuals i sobre com poden desplegar el seu propi protocol de prevenció i abordatge de les violències sexuals. Aquesta formació es farà el dijous 2 de març, a les 19.30 h, al Palau d'Esports.



En aquest sentit, el 17 d'abril, també és previst fer una formació al personal de consergeria de les instal·lacions esportives municipals, que tindran la funció de delegats/des de violències sexuals a l'hora de rebre les possibles comunicacions de casos de violència que puguin esdevenir en els equipaments esportius. A més, es penjarà una infografia del circuit d'actuació del protocol de prevenció i abordatge de les violències sexuals a les instal·lacions esportives municipals de Granollers.



A més, per visibilitzar el projecte i, coincidint amb el 8-M, es penjaran diverses pancartes del projecte Igualtat en l'esport a les instal·lacions esportives de la ciutat. Les pancartes s'han fet amb la col·laboració de les entitats esportives i mostren fotos d'esportistes de diverses disciplines.



Aquesta idea es vol replicar a les xarxes socials i, per això, s'iniciarà la campanya #8mdonesiesport. Es convida a les dones que fan esport a compartir una foto seva a Instagram, abans del 6 de març, amb l'etiqueta #8mdonesiesport i citant @granollers i @granollers_esports. Amb totes les imatges, es farà un recull per compartir a les xarxes el #8M.



En l'àmbit audiovisual, també s'ha programat, el dijous 16 de març a les 19 h al Cinema Edison, la projecció del documental Hijas de Cynisca. És una pel·lícula sobre la desigualtat de gènere en l'esport en la qual es dona veu a dones que són grans referents esportives. Les entrades són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia d'entrades a www.granollers.cat/8M.



D'altra banda, aquest 8 de març la Xarxa de Centres Cívics convida la ciutadania a reflexionar sobre els usos del temps i comprovar la diferència que es dona per gèneres. Així doncs, es proposa un exercici en el qual cal desglossar les 24 h d'un dia qualsevol, i atorgar les hores que es dediquen a certes tasques com treballar, dormir, llar i família, desplaçaments, aficions i vida social... i,a partir d'aquí, trobar accions que permetin avançar cap a un temps més igualitari.



Aquest exercici es concreta en l'enquesta A què dediques el teu temps? que es pot respondre en línia i de forma presencial, a qualsevol dels centres cívics de la ciutat de l'1 al 14 de març de 2023. Els resultats es podran consultar als mateixos centres cívics i a través de les publicacions a les xarxes del 24 al 30 de març de 2023.



Granollers commemora un any més el, Dia Internacional de les Dones, i ho fa amb unque inclou conferències, concert, tallers, xerrades, una caminada popular, unes jornades intergeneracionals i la presentació d'un documental. També es farà una enquesta ciutadana des Centres Cívics, diverses exposicions a equipaments de la ciutat, i l'Arxiu Municipal hi dedicarà el Document del Mes i una mostra virtual d'imatges.L'acte institucional serà el dissabtea la plaça de la Porxada, amb la col·laboració de la Taula d'Igualtat de Gènere de Granollers. Es farà la lectura del manifest en commemoració del Dia Internacional de les Dones i hi haurà una actuació.A més, a l'entorn d'aquest 8 de Març es desenvoluparan activitats i propostes relacionades amb el projecte d'i s'aproparà a la ciutadania la situació de les dones a l'Afganistan a través d'una taula rodona i una exposició fotogràfica. Tota la programació es pot consultar a www.granollers.cat/8M Dues de les activitats destacades seran les que visibilitzaran la situació de les dones i nenes afganeses. El dimarts 7 de març, a les 19 h a la Sala Tarafa l'Ajuntament i Casa Àsia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitzen unaper donar veu a les dones afganeses des de l'exili. Així, l'acte comptarà amb la participació de dues dones afganeses actualment refugiades a Espanya: Khadija Zahra Ahmadi, exalcaldessa de la localitat de Nili, i Khadija Amin, periodista i feminista. A més, hi participaran Queralt Puigoriol, activista del moviment Afghan Women on the Run, i Mayte Carrasco, periodista, reportera de guerra, directora de documentals i escriptora.A més, del 4 al 12 de març s'exposarà a la plaça de la Corona la, un projecte artístic i sense ànim de lucre que té com a objectiu visibilitzar i denunciar l'anul·lació dels drets humans més essencials que pateixen les dones afganeses. L'exposició recull imatges de professionals del món de la fotografia i el cinema i textos de noms destacats del periodisme, les lletres, la sociologia, els esports... Hi han participat dos granollerins, la periodista Sandra Sabatés i el fotògraf Toni Jiménez.