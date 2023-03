​Granollers dona veu a les dones afganeses en el marc de la commemoració del 8 de Març

29 mirades

Granollers commemora el, Dia Internacional de les Dones, amb un programa d'activitats que, en aquesta ocasió, inclou. I és que, des de l'assalt al poder dels talibans, el 15 d'agost de 2021, s'han anat aprovant a l'Afganistan lleis en contra de les dones i de les nenes: classes universitàries segregades per sexe, prohibició a l'educació secundària de les nenes més grans de 12 anys, obligació de cobrir-se completament el cos i la cara, haver d'anar acompanyades per un familiar home (mahram) en els seus desplaçaments, prohibició d'anar a parcs, gimnasos i banys públics, d'exercir determinades professions, entre elles la de periodista i la de jutgessa. A més, des de finals de desembre del 2022, s'hi ha sumat la prohibició d'accedir als estudis universitaris, així com la de treballar en organitzacions no governamentals.L'Ajuntament de Granollers i Casa Àsia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, han organitzat el pròxim, a les 19 h a la Sala Tarafa unaque justament vol. Així, l'acte comptarà amb la participació de dues dones afganeses actualment refugiades a Espanya:, exalcaldessa de la localitat de Nili, i, periodista i feminista. A més, hi participaranl, activista del moviment Afghan Women on the Run, i, periodista, reportera de guerra, directora de documentals i escriptora, que moderarà la taula rodona i farà una breu introducció a la situació passada i present de les dones afganeses.A més de la taula rodona, del 4 al 12 de març s'exposarà a la plaça de la Corona la mostra fotogràfica 29 mirades, un projecte artístic i sense ànim de lucre que té com a objectiu visibilitzar i denunciarmés essencials que pateixen les dones afganeses. L'exposició recull imatges de professionals del món de la fotografia i el cinema i textos de noms destacats del periodisme, les lletres, la sociologia, els esports...Les imatges mostren, des d'un vessant figurat,del règim taliban i han estat recreades a diversos punts de la geografia espanyola. Entre les persones que hi han participat hi ha dos granollerins, la periodistai el fotògraf, així com altres professionals de renom com Eugenio Recuenco, Vicente Esteban, Cristina Otero, Jesús Chacón, Ana Becerra, Ginebra Siddal, Luis Bueno, Neus Vendrell, Mara Saiz, Eva Cordero, Yolanda Purriños, Eli Joya, Pepa Valero, Beata Praska, Rebeca Alonso, Edu Pereira, Noemí Domínguez, Valeria Cassina, Begoña Osambela, Carlos Forcada, Manuel González, Kristina Reche, Elena Sanfrancisco, Arancha Benedí, Carlos Santana, Juan Palomino, Esperanza Manzanera, Mary Guillén, Abel Castro, Maiona Roure, Rebeca Cárdenas i Carlos Quirós. Entre els autors dels textos hi ha també noms destacats de professionals de diversos àmbits: David Trueba, Isabel Coixet, Pedro Blanco, Cristina Morató, Ana Belén, Paloma del Río, Itziar Miranda, Luis Alegre, Ebbaba Hameida, Daniel Basteiro o Fernando Olmeda.Tota la informació de la programació del 8 de Març es pot consultar a www.granollers.cat/8m