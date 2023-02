Recepta | ​Els macarrons de les àvies

400 grams de macarrons250 grams de llonganissa crua picant sense pell1 ceba gran4 tomàquets madurs grans200 ml. de crema de llet30 grams de mantega20 grams de farina½ got de vi ranci30 grams de formatge ratllatOli d’olivaSalEn una cassola de fang poseu l’oli, i poseu a sofregir la ceba ben petita. Quan estigui transparent, afegiu-hi la llonganissa esparracada (pelada i trossejada) ben petita. Rostiu-la bé. Tot seguit, afegiu-hi el tomàquet fet puré sense llavors i deixeu-ho coure uns 8 o 10 minuts fins que quedi espès. Llavors, poseu-hi el vi ranci fins que s’evapori a la meitat.Tot seguit feu una petita salsa beixamel amb 20 grams de mantega i la farina. Remeneu-la bé perquè no faci grumolls i incorporeu-hi la llet fins que tingui la consistència de la salsa beixamel. Comproveu el punt de sal.Coeu els macarrons, segons les indicacions del fabricant o al gust dels comensals. Després ajunteu-ho tot amb els macarrons un cop cuits i ben escorreguts. Poseu-los en una plàtera de servir, apta per al forn; cobriu-los amb la barreja de beixamel i el sofregit, remeneu-los bé, empolseu-los amb formatge i gratineu-los al forn fins que us quedin ben rossets.