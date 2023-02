El Ball de Gitanes de la Garriga sortirà a plaça amb un nombre rècord de balladors

Eltornarà enguany a plaça i ho farà ambregistrat per la colla des de la seva recuperació el 2019:. La nova ballada serà ela Can Dachs (al pavelló de Can Violí en cas de pluja).Prèviament, hi haurà una cercavila que serà el tret de sortida de la jornada gitanera, en la qual es realitzaran parades a alguns punts històrics del Ball de Gitanes de la Garriga, com el Barri de Montserrat o la plaça de Santa Isabel, i es comptarà amb la col·laboració dels gegants de la Garriga i del Brou del Mestre.Els balladors i balladores porten assajant les diferents danses des del mes d’octubre. Un repte per la colla que ha hagut d’adaptar-se al gran nombre de parelles d’aquest any. L’entitat també viu de manera especial el 2023, ja que serà la primera vegada en tres anys que s’ha pogut assajar i es ballarà sense restriccions. I una altra de les novetats serà l’estrena de nou vestuari del Ball termal.Durant l’actuació a plaça també es farà el sorteig d’una panera de productes locals, que inclou vals i productes d’alimentació, decoració, oci (com ara entrades al cinema o a espectacles), bellesa, roba i llibres, entre molts altres. Una panera de grans dimensions que s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració dels comerços, serveis i entitats de la Garriga que volen donar suport a l’entitat. Els tiquets per la panera ja es poden adquirir per 2 euros aquest dissabte al matí a la parada que la colla posa al mercat de la Garriga i a plaça el mateix dia de la ballada en cas de quedar-ne existències.Després de l’actuació es farà el ja tradicional dinar popular a Can Luna amb el posterior concert de Marcel Marimon, qui acabarà d’amenitzar la jornada. Els tiquets pel dinar es poden comprar també al mercat de la Garriga. Des del Ball de Gitanes de la Garriga s’encara aquesta nova ballada amb il·lusió i amb ganes de continuar fent xarxa i tornar la tradició i la festa a la plaça i els carrers.