La delegació de la Generalitat porta a Madrid la pintura amb «mirada cinematogràfica» del molletà d'Isidre Manils

La delegació de la Generalitat ha inaugurat aquest dijous a Madrid, coincidint amb la fira ARCO, una exposició dedicada a(Mollet del Vallès, 1948). Fins al 20 de maig, elacollirà la pintura amb "" de l'artista gràcies a la col·laboració amb la Fundació Vila Casas. La consellera de Cultura,, ha visitat la mostra titulada 'No una imatge justa, sinó justament una imatge' acompanyada de la delegada del Govern a la capital espanyola,a, de la comissària de l'exposició,, i de l'artista. Garriga ha celebrat que l'obra de Manils s'exposi a Madrid en el context del "primer ARCO postpandèmic", per al qual hi ha "perspectives molt altes".Capella ha destacat la col·laboració de la delegació del Govern a Madrid amb la Fundació Vila Casas, quedesprés de set anys organitzant exposicions arreu del territori amb el programa Itinerart. Aquesta col·laboració és una manera "de representar el país" i explicar-lo "en tota la seva diversitat" perquè "les institucions soles no poden explicar-ho tot", ha dit la delegada del Govern a l'ACN.El conveni de col·laboració s'ha signat per quatre anys amb l'objectiu que cada any s'organitzi una exposició conjunta com a "manera d'explicar quins artistes contemporanis" té Catalunya, ha insistit Capella. Per la seva banda, Chocarro ha reivindicat la tria de Manils, un "artista en majúscules", que ja havia exposat bona part de l'obra que ara arriba a Madrid fa un any a Can Framis.La producció de Manils està molt marcada per la influència de la cinematografia en l'artista, l'avi del qual era propietari del cinema Ateneu de Mollet del Vallès. L'artista explica que en la conformació de la seva mirada ha tingut més pes Alfred Hitchcock que Pablo Picasso. "El cinema m'ha transformat la mirada" pel fet d'haver "entrat en el món de la imatge de molt petit", ha explicat Manils.L'exposició selecciona obres de Manils dels últims 40 anys amb aspecte "d'imatge pintada" que beuen de la cultura audiovisual, segons el mateix artista. Chocarro ha apuntat que Manils és un artista "conceptual" que aporta aquesta "mirada cinematogràfica" a la pintura des de "l'exploració de les estances de l'ànima". A les seves obres les acompanya una "estranyesa" expressada des de la "lentitud" i el seu "virtuosisme", ha resumit.És la tercera exposició de Manils a Madrid, que també ha participat en vint edicions d'ARCO. Garriga ha esperat que se'l reconegui encara més a partir d'ara i Capella ha remarcat el paper de la Fundació Vila Casas en l'auspici del reconeixement d'artistes catalans fora del territori.