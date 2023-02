El mapa de les desigualtats: de les ciutats amb més segones residències i servei domèstic a on falta calefacció

Quin percentatge de llars a les ciutats dels Països Catalans gaudeix de certes propietats i a quines els en falten?

Com d'habitual és cada situació de benestar o privació materials, en funció dels ingressos mensuals nets de les llars de Catalunya?

A quines ciutats són més habituals les llars amb més i menys propietats i serveis?

A quins territoris de l'Estat hi ha més llars amb cadascuna de les característiques de benestar o privació materials?

És habitual que les famílies tinguin unao, per contra, que no en puguin pagar ni una i hagin de viure de? I fins a quin punt és comú que contractino, en canvi, que no disposin de certs? Quantes famílies no teneni quantes en disposen de més d'un? Depèn d'on es miri, ja que aquests nivells d'opulència o precarietat materials, tal com s'evidencia als següents mapes i gràfics.Totes aquestes dades emergeixen de l'de l'any 2021, de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb una elevada mostra de més de 170.000 llars d'arreu de l'Estat, la segona part de la qual s'ha publicat aquest dimecres. Un sondeig que permet constatar diferències evidents entre ciutats -només ofereix informació a nivell de municipi en aquells de més de 50.000 habitants-, però també segons altres característiques de les famílies. No sorprendrà, per exemple, que elestà molt vinculat al grau de propietats i mancances de cadascuna de les llars.Pel que fa a xifres concretes,a Granollers un 46% de les llars no té aire condicionat, un percentatge que coincideix amb les que no disposen de rentavaixelles. Destaca també que un 26,2% no té cap vehicle, però un 25,4%, en canvi, en tenen dos o més. I un 11,7% no té calefacció.A la resta del país, gairebé una quarta part de les llars de Catalunya viuen de lloguer, però en són. En canvi, només un 14% de famílies tenen segones residències i escassament un 7% paga un servei domèstic, si bé, a, aquest percentatge frega el 20%. Les diferències entre ciutats, com s'ha constatat al primer mapa, són enormes, i els percentatges i classificacions concretes es poden observar al següent gràfic. Per exemple, la meitat dels pisos deno disposa d'-entre aquells amb més d'un habitatge.Tot i això, no només hi ha diferències entre ciutats dels Països Catalans, sinó també entre els diversos territoris de l'Estat. Així, Catalunya no és de les zones on és més comú tenir segones residències, però sí, junt amb les. En canvi, les llars desón les que més contracten servei domèstic i, curiosament, també on hi ha. En aquest cas, a més, la presència dedepèn molt de les condicions climatològiques de cada territori.