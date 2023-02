Trasllat històric de les Urgències de l'Hospital de Granollers

Avui ha començat l'activitat d'Urgències a l'Edifici Compacte.



Amb aquestes noves instal·lacions ampliem l'espai d'urgències a 4.500 m2, arribant a un total de 90 boxs.



Volem agrair a tots els professionals que han treballat per poder fer-ho possible.#HGG #NovesUrgències pic.twitter.com/q70wFrJoap — Hospital General de Granollers (@hggranollers) February 22, 2023

Dia històric el que s'ha viscut a l'Hospital de Granollers. Aquest dimecres ha començat l'activitat d'Urgències al nou Edifici Compacte, després de 35 anys a les antigues instal·lacions.A les 8 del matí s'han posat en marxa les noves instal·lacions, amb les que s'amplia l'espai d'urgències a 4.500 m2, arribant a un total de 90 boxs. Un trasllat que s'ha fet sense incidències destacades.Pegons informa VOTV, paulatinament, i fins a l'estiu, al nou servei d'urgències s'hi aniran afegint els 60 nous professionals que se sumaran als 200 que ja treballen al servei d'urgències. La majoria seran d'infermeria, però també hi haurà més metges, administratius i personal de neteja.Les noves urgències incorporen també un nou TAC, un equip de radiologia i un ecògraf. Més endavant s'aniran activant altre recursos, com una nova Unitat de Cures Intensives, una unitat polivalent i un espai per a 14 quiròfans.