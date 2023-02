La CUP estudia portar al Suprem la desestimació del recurs contra el PDU del Circuit

Més pressió i noves mobilitzacions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunyael recurs contenciós administratiu de la CUPi ha donat. Segons han exposat aquest dimecres els cupaires, el jutge ha conclòs que la formacióperquè el 2017 va acordar el recurs a través del secretariat nacional i no per assemblea. La CUP ha titllat "d’insòlit" l'argument i ha defensat el secretariat nacional és un "òrgan delegat i legítim" per a aquestes decisions. Els cupaires han anunciat que estan estudiantla decisió i han avisat que "continuaran pressionant" per aturar el projecte.A principis del, la CUP va presentar un recurs contenciós administratiu al TSJC avisant que volien "" al planejament urbanístic del Circuit de Catalunya, que afecta els municipis de Montmeló, Parets i Granollers. La formació s'a un PDU que, asseguraven, convertiria la zona en un compendi de més hotels, un parc temàtic i vies de comunicació que "" els espais oberts de l'entorn.Ara, el TSJC ha conclòs que el partit hauria d'haver acordat emprendre aquestes accions legals, i no amb un acord del secretariat nacional, com va fer. Els cupaires, juntament amb la plataforma No ens vendreu la moto, han recalcat en roda de premsa des del Parlament que el contenciós es va admetre a tràmit i s'han mostratque ara, després d'un procés judicial en què, segons asseguren, s'han aportat nombrosos peritatges i proves, la justícia el tombi argumentantEn la compareixença, el portaveu de la CUP Granollers,, ha denunciat lade la jutgessa "d'entrar al fons del procediment" i ha titllat "d'excusa" l'argument per inadmetre el recurs. "Per nosaltres, l'òrgan corresponent per prendre aquestes decisions sempre ha sigut el secretariat nacional" ha defensat.Els cupaires han insistit que "ni entenen ni comparteixen" la decisió de la jutgessa i han criticat que el PDU aprovat el 2016 és "una aposta per la massificació turística i la destrucció del territori". "No entenem com ERC i els comuns poden donar suport a aquest macroprojecte", ha qüestionat Gotant.Durant el litigi judicial, l'Ajuntament de Parets del Vallès també va al·legar que la CUP no podia presentar un contenciós administratiu contra el PDU perquè és un partit polític i per falta d'un acord formal intern sobre el recurs. El jutge ha obligat la CUP a pagar les despeses judicials del cas.Per la seva banda,, de No ens vendreu la moto, ha denunciat en la compareixença d'aquest dimecres que es tracta d'un "cas flagrant dedavant uns interessos minoritaris". "Atempten contra l'interès col·lectiu, l'esperit del temps i la situació climàtica i de qualitat de l'aire", ha constatat.Medina ha insistit que la pressió popular de la plataforma continuarà "fins a derogar aquest macroprojecte" i ha afirmat que s'estan estudiant més moviments i mobilitzacions fer per aconseguir aturar el pla.