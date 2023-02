​La tercera edició de l'OnCodines Trail ja frega els 150 equips

L'equip oficial

La tercera edició del repte esportiu i solidari, que se celebrarà el properal llarg d'11 municipis del Vallès Oriental i el Moianès, ja frega els. És una de les dades que s'han fet públiques a l'acte de presentació de novetats que s'ha fet al centre cívic de Sant Feliu de Codines, municipi bressol del repte.Els 146 equips inscrits a hores d'ara suposen. Cada un dels equips té un: completar el recorregut de 65 quilòmetres caminant o 80 quilòmetres corrent per relleus i recaptar un mínim de 600 euros que es destinen íntegrament al suport a malalts de càncer i les seves famílies i a la investigació. Larep un 70% dels donatius, la, un 15% i el, el 15% restant.Aquest any, a més, l'OnCodines Trail tindrà una prèvia molt especial: la. Una activitat, també per equips, destinada a infants d'entre 7 i 15 anys en la qual els petits també fan un donatiu per a les fundacions (en aquest cas, no hi ha una xifra mínima). La petita OnCodines es farà elamb 19 equips inscrits i 102 participants que recorreran, per etapes, una ruta circular entre Sant Feliu de Codines a Sant Quirze Safaja. L'objectiu d'aquesta novetat és fer planter i treballar amb els infants la solidaritat i els valors que es transmeten en un esport i un projecte d'equip com la participació a l'OnCodines.La presentació també ha servit per fer públic els noms de lesque formen l'e, format per persones de l'organització vinculades a les entitats que fan possible el repte que recorreran el traçat de 80 km. En aquesta ocasió s'ha optat perquè siguin sis dones en "homenatge i reconeixement al fet que a l'OnCodines més de la meitat de les inscripcions siguin de dones", segons ha explicaten la presentació. Ara per ara, un 61% de les inscrites són dones.Les membres de l'equip OnCodines han desvelat com serà eld'aquesta edició del repte. La principal novetat és que en aquesta edició, com que els participants no han pagat inscripció, la bossa del corredor i del caminant no inclourà aquesta peça de roba. Gràcies a un acord amb el patrocinador tècnic Tuga Wear. Es tracta de roba tècnica de qualitat a un preu més reduït que el de mercat.La roba es podrà comprar a la botiga de la Petita OnCodines, l'entrenament dirigit del 19 de març i el dia del repte a la botiga de la plaça. A més, s'està habilitant la botiga virtual al web. La dessuadora té un cost de 30 euros, la dessuadora infantil de 25 i la samarreta de 15.Aquesta edició compta ja ambdels donatius dels equips però el marcador s'anirà engreixant a mida que s'acosti el repte. El nombre d'equips inscrits fa que s'esperi arribar, com a mínim,El responsable econòmic de l'OnCodines Trail,, ha traslladat als assistents l'aplicació de donatiu de l'any passat a la fundació Oncovallès. La iniciativa ha permès posar en marxa el projecte M'acompanyes, que facilita l'acompanyament amb un terapeuta i un conductor a aquelles persones que han d'anar soles al metge, operacions, radioteràpia o quimioteràpia. Segons les dades de la fundació, un 26% dels seus usuaris es troben en aquesta situació. Els diners també han permès incrementar activitats com les "fletxes per a l'esperança" destinada, especialment, a persones a qui els han extirpat ganglis limfàtics o a fer diverses millores a la fundació. (La fundació d'oncologia infantil destina l'aportació a "l'edifici de la Victòria" i la Barcelona Brain Health Initiative al projecte de recerca en salut cerebral.