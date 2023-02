Granollers inaugura la nova plaça de Can Bassa: «Més polivalent, verda i sostenible»

Aquest mes de febrer han acabat les obres de reforma de lade Granollers, després de cinc mesos de treballs. Unaque ha permès substituir els elements envellits i crear "", segons ha destacat el consistori. Aquest dimarts s'ha fet una visita de la plaça, amb membres de l'associació de veïns, l'alcaldessa de Granollers,, regidors i tècnics de l'Ajuntament i de l'empresa constructora.El nou espai s'ha concebut en, cada una d'elles pensada per "relacionar-se d'una manera diferent amb l'entorn". La corona exterior, com a zona de circulació i d'accés a la plaça; la del mig, amb vegetació, per aïllar l'espai central de l'exterior; i finalment, la corona interior, com un espai per acollir diversitat d'activitats i usos.La plaça compta amb una nova font i una àrea de jocs amb tobogan i activitats diverses per a infants de 2 a 12 anys. Així mateix, s'han instal·lat bancs i cadires fetes amb materials reciclats. "La reforma de la plaça s'ha fet seguint criteris de sostenibilitat: s'ha augmentat la vegetació amb la renovació de la zona arbustiva i la plantació de nous arbres de capçada més gran, per incrementar els espais amb ombra; s'ha naturalitzat l'espai amb paviments permeables de colors diferents, per aprofitar les aigües pluvials; i s'ha instal·lat enllumenat amb tecnologia led, per assolir un nivell òptim de llum i reduir la contaminació lumínica de l'entorn", destaca el consistori.Així mateix, la plaça s'ha reformat fent-la accessible, amb itineraris lliures d'elements i amb espais d'estada i encaminaments als perímetres per facilitar l'orientació de les persones invidents.L'escultura La finestra, de, s'ha canviat de lloc i s'ha instal·lat en un dels parterres enjardinats nous. L'obra d'art va ser obsequi de l'escultora per la seva estima al barri de Can Bassa, des que al 1998 va fer la seva primera exposició individual al Centre Cívic Can Bassa dins del projecte Incívics, de suport a l'art jove.L'empresa Eurocatalana SL ha estat la responsable d'executar les obres, amb una inversió per valor d'uns 275.000 euros.