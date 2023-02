Col·lectius de la comarca fan una crida a la manifestació contra el Quart Cinturó de diumenge a Sabadell

Entitats i col·lectius ecologistes del Vallès Oriental i del Baix Montseny han fet una crida a tota la ciutadania a mobilitzar-seper aturar la reactivació delo B-40, infraestructura viària que ha estat inclosa en el pacte dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'aquest 2023. En un comunicat, alerten que "la construcció d'aquesta infraestructura suposa la destrucció dels pocs espais agraris, forestals i naturals de les dues comarques del Vallès, a més de potenciar un model de transport privat i contaminant en un context de crisi climàtica".El document convida a assistir a la manifestació utilitzant el transport públic per arribar fins a l'estació de Sabadell Nord, des d'on sortirà a partir de les 11 del matí una de les columnes cap a la plaça de la Creu Alta. A més, hi ha prevista unade la comarca que sortirà des de la cooperativa agrària de les Franqueses del Vallès a primera hora del matí per acompanyar a les manifestants de Sabadell.La manifestació, convocada per la, tindrà com a lloc d'inici la plaça de la Creu Alta de Sabadell i començarà el seu recorregut a les dotze del migdia.