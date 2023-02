Granollers inicia un pla per «accelerar la transició verda» i que estalviaria 800.000 euros en la factura energètica

Consum de la ciutat

L'Ajuntament de Granollers iniciarà l'anomenatper "i establir accions encaminades a unper ser més eficients i sostenibles". La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts i preveuque, un cop implantades, preveu un estalvi energètic anual de, una reducció anual dea l'atmosfera, que equival aquant a absorció de CO2, i suposarà un estalvi econòmic anual deEl Pla, que ha comptat amb el suport de tots els grups amb representació municipal, s'articula al voltant de: reducció dels consums energètics, promoció de la producció d'energia renovable i promoció del seu ús, millora de la gestió de l'energia i coordinació dels àmbits de la ciutadania: domèstic, industrial, comercial i municipal.Segons dades municipals, Granollers consumeix anualment. El 73% d'aquest consum elèctric correspon al sector de la indústria i serveis (les zones industrials són les àrees amb majors consums), un 25% és domèstic i només un 2% és consum municipal.El desplegament del Pla ja s'ha iniciat, amb 9 de les accions realitzades, el que ha significat l'inici del camí cap a la reducció de l'impacte econòmic, energètic i ambiental, comportant ja un estalvi de més de 500.000 KWh/any, prop de 130 tones de C02 menys a l'atmosfera cada any i una reducció de costos de més de 120 mil euros.També hi ha 22 accions en curs, fet que segons el consistori "permetrà continuar avançant cap a una ciutat amb menys contaminació i amb més recursos verds"; i 5 accions relacionades amb models més eficients per a l'enllumenat públic i per als equipaments municipals que estan dotades amb 1 milió d'euros per poder ser executades aquest 2023, amb un important estalvi energètic per a la ciutat. També hi ha deu accions que estan projectades per a ser implantades en un futur immediat i 7 més estan pendents dels"Aquest Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica és viu i evolucionarà al llarg dels mesos, per incorporar noves mesures impulsades per iniciativa del mateix Ajuntament o altres agents del territori, i també per alinear-se amb la normativa europea, espanyola i catalana vigent en cada moment", afegeix el consistori.Una de les accions que s'han implantat són elsa Granollers, una eina que també s'ha presentat aquest dimarts. L'Ajuntament defensa que la que s'ha posat en marxa "és, ja que proporciona dades reals anuals de consums elèctrics i de gas per illes de la ciutat i, a més, afegeix mapes de consums d'aigua de xarxa i diferencia la tipologia de consum per usuari"."Aquesta eina permet estudiar els consums en l'àmbit de ciutat, amb l'objectiu de disposar de dades que permetin identificar gestions energètiques eficients, definir futures actuacions d'estalvi, donar suport a la presa de decisions en diferents competències locals (habitatge, urbanisme, promoció econòmica, protecció civil, benestar social, transició energètica i adaptació al canvi climàtic o les competències digitals)".La informació que proporciona la nova eina , en forma d'aplicatiu web, permet la visualització en mapes interactius, d'indicadors i de quadres de comandament dels consums d'energia i aigua de la ciutat, i les consultes es poden realitzar en diferents nivells d'agregació i escala de detall, des de tot el terme municipal fins al detall de parcel·la o edificis. La informació s'actualitza de forma periòdica.