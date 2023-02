L'INS Giola, de Llinars, pioner en impartir el mòdul especialitzat en xarxes de distribuició elèctrica

L'és un dels cinc instituts pioners a Catalunya en impartir eldins el seu programa de Formació Professional Dual. Actualment a Catalunya estan cursant aquesta nova modalitat de formació un total de 120 alumnes, 20 dels quals ho estan fent en aquest institut baixmontsenyenc. Es tracta d'un programa posat en marxa per Endesa i la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'oferir una formació específica per formar professionals que puguin incorporar-se a un sector en creixement i del que hi haurà una forta demanda en els propers anys: el de les xarxes de distribució elèctrica.Aquest és el propòsit del programa engegat per Endesa que suposaexistents als cicles de Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Grau Mitjà en Instal·lacions elèctriques i automàtiques dels centres. Aquest mòdul permet enriquir la formació dels alumnes en aspectes relacionats amb qüestions de seguretat per a treballs en xarxes, alhora que permet als joves conèixer de primera mà com es treballa a camp per fer arribar l'electricitat a llars i empreses.Les dades de l'Estadística d'Inserció Laboral de Graduats en Formació Professional indiquen que, dins les modalitats de formació professional, l'FP dual és la que té més taxa d'inserció laboral. El primer any després de finalitzar el Grau Mitjà, la meitat dels alumnes de FP dual assoleixen un lloc de feina, un percentatge que augmenta fins als dos terços en el cas de la FP de Grau Superior.