Julieta Torrents, primera dona que presideix l'Esbart Dansaire de Granollers

Divendres passat es va celebrar l’assemblea general ordinària de l’Esbart Dansaire de Granollers, en la qual la trentena de socis assistents van votar per unanimitat a favor de lade l’entitat. Un moment històric, perquè: es tracta de, també mestra de Cos de Dansa.L'acompanyen, president fins ara i ballador de Veterans, que serà el vicepresident;, ballador de Cos de Dansa, serà el tresorer;, que també és mestra de Barretines i de Cos de Dansa, serà la nova ecretària. D'altra banda,, balladora de Cos de Dansa i mestra de Faixes,, balladora de Veterans, i, actualment sòcia no balladora, s’han anat incorporant a la junta com a vocals al llarg d’aquests vuit anys. Finalment,, pare de balladores infantils i ballador de Gitanes, i el, ballador de Cos de Dansa, són els dos nous vocals.En un comunicat, l'esbart destaca que el projecte de la junta és de continuïtat del mandat anterior, "amb la voluntat de revisar-lo i fer-lo créixer". Els objectius generals a llarg termini són, fer més xarxa amb la resta d’entitats, potenciar la imatge corporativa, reforçar el vincle amb els socis, aconseguir un model de gestió més participatiu i impulsar l’estudi i la cura del patrimoni, incorporant la perspectiva de gènere en totes aquestes qüestions.