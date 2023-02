Preacord entre la plantilla i la direcció d'Amazon a Martorelles pel tancament de la planta

Els representants dels treballadors i la direcció de la planta d'han arribat a un. Després d'una reunió que va arrencar a les 10.00 h de dilluns i va acabar vora les 6.00 h de dimarts a la seu dels Serveis Territorials de Treball, a Barcelona, les parts han acordatuns 300 empleats al centre del Prat de Llobregat, així com una bonificació per als qui optin per als trasllats als centres de Saragossa i Figueres, i indemnitzacions per als qui no s'acullin a cap de les dues opcions anteriors. Es preveu que la plantilla ratifiqui o no l'acord en en assemblees dijous i dissabte al centre de treball vallesà.El preacord arriba en elentre les parts per resoldre la situació de la planta de Martorelles, després que el passat mes de gener va trascendir la decisió de la firma de traslladar l'activitat a altres centres, una decisió que la plantilla sempre ha qualificat de. Després de convocar vaga entre els dies 1 i 17 de febrer, la trobada d'aquest dilluns es preveia definitiva pel que fa a l'entesa pel futur dels treballadors.Així, s'ha incrementat el nombre de places disponibles per al centre del Prat de Llobregat en unes 300, segons fonts sinficals. Són poques pel volum de 745 treballadors que hi ha a Martorelles, i de diferents categories, però els treballadors que optessin per aquesta opció mantindrien les condciions acordades per als empleats de la demarcació de Barcelona, entre elles les de retribució per a torns de nit o caps de setmana.No tindrien aquestes mateixes condicions aquells ue es decantin per al trasllat als centres de Saragossa i Figueres, però per aquest motiu s'ha establert uns plans de compensacions. Així, percebrien una paga de 7.250 euros, 4.850 dels quals s'ingressarien en una única nòmina. La resta, 2.400 euros, quedarien repartits en un any, sempre i quan seguissin treballant per l'empresa durant aquest període.Per aquelles persones que no optin per cap d'aquestes dues opcions, s'ha establert un règim d'indemnitzacions de 33 dies més 375 euros per any treballat. Per als treballadors de major categoria es faria un pagament únic de 790 euros, mentre que per a la resta seria de 690 euros.Els representants dels treballadors han convocat aquest dimecres la plantilla a la planta de Martorelles per informar del preacord a una assemblea adaptada als diferents torns, a les 6.00 h, les 12.30 h i les 16.00 h. Les votacions es duran a terme dijous i dissabte, també al centre vallesà.