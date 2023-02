Un miler de persones participen a la rua de Carnestoltes de Caldes

Imatge de la rua de Carnaval de Caldes. Foto: Ajuntament de Caldes de Montbui

van participar a la rua que dissabte a la tarda va desfilar pels carrers de Caldes de Montbui. Una jornada festiva que va començar a la pista esportiva del Bugarai, on els participants van fer el lluïment de les seves disfresses, i que va acabar a la plaça de la Font del Lleó amb l’entrega de premi i lade Carnestoltes.Al concurs de disfresses, a banda de les persones inscrites en les categories d’individual, parella i grups amb menys de 10 persones, en aquesta edició també van inscriure’s una desena de comparses en les diferents subcategories, segons la quantitat de persones que hi participaven. En concret, es va dividir entre comparses petites, si tenien entre 11 i 30 participants; les comparses mitjanes, les que comptaven amb entre 31 i 60 participants; les comparses grans, les que desfilaven entre 61 i 90 persones; i, finalment, les comparses gegants, les que comptaven amb més de 91 participants.Els guanyadors del concurs de disfresses han estat:Premi de Parella (75 €) – Harry Potter & Lord VoldemortPremi de Grup (100 €) – Les germanes SandersonPremi de Comparsa Petita (150 €) – Pirulos del dimoni (Ball de Diables de Caldes)Premi de Comparsa Mitjana (200 €) – Els indis del Calderí (Escola el Calderí)Premi de Comparsa Gran (250 €) – Per molts caus (AE Pasqualet)Premi de Comparsa Gegant (300 €) – Dàlmates i Crueles (Stage Escola de Dansa)Després de l’entrega de premis es va cremar el Ninot dissenyat i elaborat pels alumnes de l’Escola Taller d’Art Manolo Hugué que, aquest 2023, estava dedicat a la salut mental. La festa es va allargar fins a les 22 h amb la música de PdPetxines.