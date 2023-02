Detenen uns lladres de Granollers i les Franqueses que havien robat dos carbonets de Dalí valorats en 300.000 euros

La recuperació i autentificació dels carbonets

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal liderat per tres germans especialitzat en, entre les quals dues peces originals de Salvador Dalí valorades en 300.000 euros. Es tracta deque l'artista hauria fet per il·lustrar el llibre 'Les Gràcies de l'Empordà', per encàrrec de l'escriptor Pere Coromines i que s'han pogut autentificar gràcies a la col·laboració de la Fundació Gala – Salvador Dalí. A més, la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos també ha desmantellat un taller de falsificacions de litografies d'artistes com Dalí o Picasso ubicat a Badalona i que hauria distribuït material en almenys 12 països com ara Austràlia, Bèlgica, Canadà, Suïssa, Xile o Xina.Es tracta de dues investigacions desenvolupades per agents de la Unitat Central de Patrimoni Històric de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos. Segons ha explicat el sergent, en el cas de l’operació 'Gresca', la investigació es va iniciar el gener de 2022 arran del robatori de dues obres de Salvador Dalí en un pis del districte de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona. La investigació dels Mossos va determinar que es tractava d’un grup criminal liderat per tres germans que tenien antecedents i que haurien comès almenys set robatoris en immobles ubicats ende Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Rubí i Premià de Mar."Els seus robatoris estaven orientats a buscar obres d’art", ha assenyalat el sergent, que ha dit que "treballaven bé el fet" i que actuaven de forma molt coordinada i fent servir marcadors i rutines de vigilància durant els dies previs a cometre els fets i detectar quan no hi havia persones a l’interior dels immobles. Per la seva banda, el sots inspector de la Unitat Central de Patrimoni Històric de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos,, també ha destacat aquesta singularitat de la banda i ha recordat que els robatoris en què els lladres s'emporten obres d'art són molt poc habituals: "Només representen un 0,5% del total de robatoris amb força a domicilis", ha assegurat.Pel que fa als mètodes utilitzats per l’organització criminal, accedien als domicilis mitjançant el mètode de la palanca o el bec de lloro. Una vegada a l’interior, a diferència d’altres tipus de lladres, operaven de forma selectiva i– en el cas dels dos carbonets de Dalí estaven signats – i a més s’emportaven col·leccions de monedes i d’altres antiguitats.González ha recordat que l’objectiu principal de la unitat sempre és "recuperar les obres", motiu pel qual, un cop identificats els autors dels fets, es va posar en marxa un dispositiu de seguiment i vigilància que. El sergent ha relatat que el mes de maig van rebre una trucada "inquietant" per part d’una persona que inicialment es va presentar com a col·laborador però que finalment també va acabar sent detinguda per la seva implicació en el cas. Aquesta, va alertar la policia que s’estaven intentant vendre unes obres d’art rellevants a través del mercat il·legal. La investigació els va conduir primer cap un ciutadà portuguès interessat en les obres i després cap un grup d’empresaris xinesos afincats a Catalunya.Aquell mateix mes es van efectuar diverses entrades i registres en immobles dei Berga, que eren les localitats on residien els detinguts. A més, es van detenir dues persones més que feien tasques de receptació.Com a resultat d’aquests escorcolls, els Mossos van recuperar cinc obres gràfiques atribuïdes a Joan Miró, però que no s’han autentificat perquè no existeix cap denúncia de la seva desaparició; 55 rellotges, alguns d’alta gamma; diverses col·leccions de monedes i bitllets de diferents països i èpoques, i diferents plomes, bolígrafs i objectes de valor. A més, també es van intervenir quatre armes de foc llargues que el grup hauria trobat en un dels robatoris.Els tres germans van ser detinguts i el jutge en va decretar l’ingrés a presó preventiva. Actualment es troben en llibertat amb mesures cautelars. La policia també va detenir dos receptadors, van quedar en llibertat amb càrrecs.González ha explicat que durant les entrades als immobles es van poder recuperar aparells tecnològics i es va poder localitzar un missatge amb una clau d’obertura d’un traster ubicat en una localitat de la Regió Metropolitana Nord. Els Mossos van anar-lo a escorcollar i al seu interior van trobar els dos carbonets de Dalí sostrets. "Estaven en bon estat i amb els marcs originals", ha apuntat., directora dels Museus Dalí, ha explicat que la Comissió d’Autentificació i Catalogació de la Fundació Gala – Salvador Dalí, va encarregar-se d’analitzar aquestes dues obres de forma minuciosa "amb tècniques microscòpiques"."Després de quatre mesos vam poder determinar que efectivament es tractava de dos carbonets originals de 1922, la primera època de Dalí en què es mostra més naïf i menys abstracte i que es vinculen amb el noucentisme", ha detallat Aguer que ha afegit que en elles l’artista plasma escenes quotidianes de l’època – hi apareixen pagesos i persones ballant sardanes durant una Festa Major – amb cares esquemàtiques.Aquestes peces tenen un especial interès perquè formen part de l’encàrrec que l’escriptor Pere Coromines va fer a un jove Salvador Dalí. "Li va demanar que fes quatre il·lustracions pel llibre ‘Les Gràcies de l’Empordà’", ha comentat Aguer que ha recordat que Coromines era molt proper a la família Dalí perquè havia estudiat dret amb el pare de l’artista.