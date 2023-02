Recepta | Brunyols de l'Empordà

625 grams de farina de forner35 grams de llevat de París "de forner"150 grams de sucre4 ous250 cc de llet7 grams salLa pell d’una llimona rallada65 grams de llard de porc o mantega10 grams de coriandre15 grams de matafaluga10 cc d’aigua Naf1/2 branca de canyellaoli de gira-sol per fregirPer començar, infusioneu la matafaluga, el coriandre i branca de canyella amb la llet. La coleu i la reserveu per desprès.Remulleu el llevat de París amb una mica de llet.Poseu la farina en un bol, feu muntanyeta i feu-hi un forat al mig. Aboqueu-hi el llevat de París i barregeu-ho tot amb les mans. Afegiu-hi la ratlladura de llimona, els rovells dels ous, les clares semi muntades i la sal. Barregeu-ho bé amb les mans.Afegiu-hi la llet i el sucre, i torneu-ho a barrejar bé amb les mans. Atenció que la pasta es molt enganxosa durant una bona estona, li costa molt lligar.Quan la massa estigui ben barrejada, aixequeu-la i colpegeu-la contra la taula uns quants cops per aconseguir que el llevat pugi. Un cop fet això, tapeu el bol amb un drap i deixeu la massa reposar fins que dobli el seu volum. Un parell d’hores aproximadament.Quan hagi arribat a doblar el volum feu boles amb la massa i fregiu-les en una paella amb oli de gira-sol ben calent. Si hi ha prou oli veureu com els brunyols giren sols. Quan estiguin daurats, poseu-los sobre paper absorbent.