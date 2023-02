Els Mossos detenen una persona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home a Vallgorguina

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Celoni han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home de 38 anys, a la urbanització La Baronia del Montseny de Vallgorguina. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord investiga la mort.

Els fets van succeir al voltant de les 3 del matí quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per adreçar-se a un domicili de la població, on presumptament s'hauria produït una discussió. En arribar al lloc dels fets els agents van comprovar que hi havia un home sense senyals de vida. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va certificar-ne la mort.

Un indicatiu de seguretat ciutadana va detenir un home que es trobava al lloc dels fets i que presumptament estaria relacionat amb la mort. Efectius de la DIC pertanyents a l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.

El cas està sota secret de les actuacions.