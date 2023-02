Adif adjudica les obres de reordenació de Granollers Centre prèvies al cobriment de la via

Primer pas cap al cobriment

Adif ha anunciat l'adjudicació dels treballs de, unes obres que seran la. La UTE formada per Contratas Vilor i Vials i Medi Ambient duran a terme per 6,3 milions d'euros la remodelació dels espais exteriors de l'estació i el trasllat de les instal·lacions de manteniment actuals a una nova campa lateral, on s'aixecaran nous edificis que estaran destinats als equips de manteniment de les vies, electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions.Segons ha precisat Adif en un comunicat, es desmantellarà la nau i dues vies que actualment estan destinades a instal·lacions de manteniment, ubicades al sud-oest de l'estació, mentre que en uns terrenys al sud-est propietat de la pròpia Adif es farà una nova campa de recollida de materials.D'altra banda, es construirà un aparcament per a vehicles i un camí lateral de 6 metres d'amplada per a serveis de manteniment, es farà un mur lateral i s'ampliarà la carretera C-352 al seu pas per sota les vies.Adif ha explicat que es tracta del primer pas cap al cobriment de la via. En concret, 356 metres entre els carrers Josep Umbert i Ventura i Agustí Vinyamata. Està previst que es construeixi un fals túnel capaç d'encabir quatre vies i que tindrà una coberta transitable, tant per vehicles com per vianants.El conjunt dels dos projectes suposarà una inversió de més de 21 milions d'euros.