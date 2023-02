Els treballadors d'Amazon a Martorelles es manifesten pel centre de Barcelona: «No és un trasllat, és un tancament»

Un centenar de treballadors d'Amazon a Martorelles s'han manifestat aquest dimecres al matí pelper denunciar el tancament de la planta . "", han cridat els empleats, que asseguren que hi ha més dedirectament per la decisió de la multinacional. Els manifestants han cridat consignes contra l'empresa i han denunciat el trasllat als centres de Saragossa i Figueres, ja que consideren que els suposa una pèrdua de poder adquisitiu i condicions laborals. La protesta ha iniciat a plaça Universitat i ha arribat fins a la plaça Sant Jaume. Des del passat 1 de febrer i fins al dia 17 els treballadors d'Amazon a Martorelles estan en vaga.La multinacional de comerç electrònic va anunciar a mitjans de gener que abaixarà la persiana del centre logístic de Martorelles, on treballen 745 persones, per traslladar l'activitat a Saragossa. La companyia va prometre que garantiria els llocs de treball amb recol·locacions, però els sindicats han criticat durament la mesura, que consideren un "ERO encobert".Així mateix, les organitzacions de treballadors veuen el tancament de la planta vallesana com una voluntat de forçar els empleats a acollir-se a convenis de referència menys avantatjosos fora de la demarcació de Barcelona o a donar-se de baixa voluntàriament del lloc de feina, tenint en compte que la companyia ja ha anunciat 18.000 acomiadaments arreu del món.A Catalunya, Amazon té centres al Prat de Llobregat, Castellbisbal i, a partir de l'abril, a El Far d'Empordà.