Televisions i ràdios del Vallès Oriental, a la primera OTT de continguts de proximitat en català

La Xarxa Audiovisual Local ha estrenat aquest dimarts, una plataforma gratuïta que ofereix tres tipus de continguts: lade més de(i recuperar les emissions fins a 7 dies enrere);de tota mena; i unproduïts per les mateixes televisions, principalment enfocats a l'esport, el món dels castells, les tradicions i en menor mesura els culturals i la ficció. Amb aquesta aposta el món de la comunicació audiovisual local "s'homologa" a les grans plataformes digitals d'escala global, ha defensat el conseller delegat de la XAL,, i s'adapta a les noves formes de consum televisiu a demanda sense abandonar la TDT.La Xarxa+ és "el pas" dels canals i ràdios locals catalanes aglutinades a la XAL (depenent de la Diputació de Barcelona), per adaptar-se alsvia Internet. Amb aquesta nova eina, l'OTT, el contingut "local i de Km 0 incrementarà el seu àmbit d'influència" i serà més accessible al públic general i no només al de l'àmbit territorial de cada televisió i/o ràdio, segons ha valorat la directora de continguts de l'ens,L'OTT de la XAL és un híbrid que combina la plataforma de streaming de continguts a la carta (com Netflix o Filmin) i les finestres digitals i de directe de les televisions que emeten per TDT. És a dir, que conté un catàleg dei alhora també les graelles en directe dels 30 canals de televisió de la XAL, amb la possibilitat de recuperar-los fins a set dies enrere. A més, també s'incorpora un, amb continguts emesos per les ràdios locals que participen a la XAL i també els seus, una novetat en el món de les OTT televisives.La Xarxa+ neix amb prop dela majoria dels quals, és clar, són una selecció de l'arxiu de les televisions participants. Els seus impulsors han volgut donar així una nova vida a continguts que, per la seva naturalesa local i perquè s'han emès una sola vegada o per un sol canal, no han pogut arribar a un públic més ampli. També presenta d'entrada 152 podcasts.Com que la plataforma no vol ser un mer "repositori" dels continguts de les televisions, si no una finestra amb una oferta seleccionada de productes de "qualitat", la incorporació de nous continguts serà moderada, de moment a raó de 10 nous continguts setmanals, principalment de programes que són regulars, o seriats, i que es consideren d'interès per a tothom. Dos exemples són el cultural Connecticat, o el talent d'èxit Objectiu Paki. Des de la XAL expliquen que la nova OTT obre la porta a noves vies de col·laboració entre canals, i a pensar en produccions específiques per la plataforma, per bé que no es tracta d'aprimar l'oferta tradicional linial de les respectives graelles.L'oferta està dominada d'una banda pels continguts esportius, amb una cartera de transmissions i espais en directe de tota mena de competicions de patinatge artístic, futbol, bàsquet, handbol, etc. professionals i de categories infantils. De l'altra, el món dels Castells serà central, amb un catàleg de les diades històriques des del 2016, les edicions del Concurs de Castells des del 2010, les transmissions de les principals actuacions de la temporada en directe, i també documentals castellers.Les tradicions són la tercera pota de l'oferta de LaXarxa+, amb l'ambició de ser "dipositària en matèria audiovisual de les principals tradicions del país". S'hi podran veure en directe grans cites de la cultura popular com La Patum de Berga o l'Aquelarre de Cervera, a més d'un catàleg de productes audiovisuals relacionats. També hi ha lloc per a la cultura i els documentals i, encara, un petit àmbit dedicat a l'entreteniment, amb espais com l'esmentat 'Objectiu Paki', o el 'Pica Lletres', i algunes ficcions produïdes o coproduïdes per la XAL, com el film 'La vida sense la Sara Amat', entre altres.L'OTT és hereva -i fa desaparèixer- la plataforma XALA!, una eina de pagament que ha arribat a comptar amb gairebé 100.000 usuaris registrats, i que estava especialitzada en continguts castellers i esportius. La Xarxa+ és un projecte de la XAL amb una inversió inicial de 2,8 milions d'euros a tres anys finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona. L'administració rebrà un ajut dels fons Next Generation de la UE via Ministeri d'Afers econòmics i Transformació Digital per valor de 625.000 euros per l'impuls de la plataforma.