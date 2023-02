La família del franquesí desaparegut a Salamanca es manifestarà per reclamar que es reprengui la recerca

La família de, el veí de les Franqueses desaparegut el 29 de desembre a la Serra de Béjar, a Salamanca, es manifestarà per demanar que es reprengui la recerca. Serà el pròximEn un comunicat, els familiars i amics admeten que estan "" perquè les autoritats de la zona han posposat la recerca sense data per a reiniciar-la, "apel·lant al mal temps de la zona".Diuen que són conscients que "la seguretat dels equips de recerca i dels voluntaris és el primer a tenir en compte en aquests moments", però alhora defensen que "durant aquests dies, inclòs d'alguna setmana sencera" i que, tot i així, la recerca continua parada.També destaquen que saben que els Grups de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil (GREIM) continuen pujant a la zona quan les condicions tècniques i climatològiques ho permeten, la qual cosa posen en valor i agraeixen profundament I també que al cim de la zona hi ha neu. Però defensen que "la serra té més de 10.000 hectàrees i no tota la serra és cim".