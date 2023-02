Un estudi proposa un vial per a bicicletes i VMP que enllaci la Ronda Sud amb Coll de Manya i Font del Ràdium

Un estudi encarregat per l'Ajuntament de Granollers proposa laque enllaciLa proposta neix d'un estudi que el consistori va impulsar l'any passat per analitzar la mobilitat dels polígons Coll de la Manya i Font del Ràdium, on hi ha 123 empreses amb més de 3.000 treballadors. L’objectiu, segons explica l'Ajuntament, ha estat "conèixer els patrons de mobilitat actual a al voltant d’aquests dos polígons", per exemple pel que fa als hàbits de mobilitat, temps de desplaçament, orígens, predisposició al canvi, mobilitat in labore, entre d'altres. A més, també es busca identificar propostes de millora a diferents escales i per part dels diferents agents implicats: persones treballadores, empreses, associacions i administració pública.Pel que fa a les propostes, busquen trobar opcions peri que ampliïn lesexistents. Del gruix de propostes que han sorgit de l’estudi, i que l’Ajuntament admet que ja està avaluant, destaquen la construcció d'un vial per a bicicletes. En aquests entit, el consistori precisa que un 15% de les persones enquestades s’han mostratsi es crea aquest carril.A més, també hi ha sobre la taula el fet d'explorar "la viabilitat i funcionament d’undes de l’estació de Granollers Centre als dos polígons, amb implicació de tots els agents".L'estudi també destaca la "creació dels mecanismes per a l’aprofitament dels busos d’empresa privats que existeixen actualment" i l'. En aquest sentit, segons les dades que fa públiques el consistori, el 30% de les persones enquestades usuàries del vehicle privat compartirien cotxe si l'empresa els ajudés a buscar companys/es, i un 13% si disposessin d'aparcament prioritari.L'Ajuntament precisa que l’estudi ha comptat amb la implicació de l’Associació d’Empreses del polígon Font del Ràdium i l’Associació d’Empreses del polígon Coll de la Manya, i el suport de la Diputació de Barcelona. Hi han participat les empreses dels dos polígons, amb les quals s’han mantingut entrevistes, i també de les persones que hi treballen, a través d’una enquesta creada per recollir les pràctiques, percepcions i demandes des de la perspectiva dels usuaris directes. Han participat el 26% de les empreses dels polígons que representen el 54% de les persones que hi treballen.