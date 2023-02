Canovelles farà una campanya per conscienciar sobre els «efectes adversos» de comprar al top manta

L'Ajuntament de Canovelles iniciarà una campanya per conscienciar dels "" que, segons alerten, té. En un comunicat, el consistori explica que, durant els propers diumenges, els visitants al Mercat rebran un fulletó informatiu."L’objectiu de la campanya ésdels efectes adversos sobre l’economia, i sobre la salut i seguretat de les persones, de la venda ambulant il·legal", detalla el consistori.La informació que es repartirà indica que "quan es compra al top manta". En aquest sentit, alerten que "els productes que hi trobes no tenen cap garantia sanitària ni han passat cap control de qualitat. Estaràs posant en risc la teva salut i la dels teus. No podràs fer cap reclamació si el producte és defectuós".També avisen que, comprant en aquests punts, "estàs sent còmplice d’explotació humana. Contràriament al que puguis creure, no ajudes als manters, ja que ells també són víctimes de les màfies que aprofiten la seva situació precària per explotar-los laboralment". També apunten que "estàs afavorint que hi hagi menys recursos per garantir els serveis públics com les pensions, la sanitat o l’educació. L’economia submergida minva els ingressos públics que reverteixen en tu i en els teus".D'altra banda, es posa sobre la taula efectes sobre la resta de paradistes: "Estàs perjudicant els paradistes i al comerç local, que paguen els seus impostos i que són l’essència del mercat. Sense paradistes no hi ha mercat".El consistori, a més, recorda que aquesta iniciativa se suma a les actuacions realitzades durant les últimes setmanes per part de la Policia de Canovelles, en coordinació i col·laboració amb patrulles de Mossos d’Esquadra i de les policies de Granollers i de les Franqueses, contra la venda il·legal al mercat del diumenge. Segons precisen, després d’aquestes actuacions s’han decomissat de més de 1.600 productes presumptament falsificats, majoritàriament peces de roba.