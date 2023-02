El rector de la parròquia de Sant Vicenç, de Mollet, nomenat bisbe auxiliar de Barcelona

El mossènha estat nomenat. Així ho ha fet públic aquest dimarts el cardenalen una roda de premsa juntament amb Abadias. Així ho ha comunicat també la Nunciatura Apostòlica a la Conferència Episcopal Espanyola. L'ordenació episcopal tindrà lloc el 25 de març a la basílica de la Sagrada Familia.El prevere ocuparà el lloc de bisbe auxiliar que tenia, mort ara fa un any. Abadias, de 49 anys i nascut a Barcelona, és en l'actualitat arxiprest de Mollet del Vallès (Bisbat de Terrassa) i rector de la parròquia de Sant Vicenç. També és doctor en Història de l'Església i llicenciat en Teologia i Història de l'Església.El nomenament l'ha fet aquest migdia el papa Francesc. En la roda de premsa a Barcelona, Omella ha destacat la vinculació d'Abadías amb la ciutat, per bé que no hi visqui actualment i també ha fet referència als vincles de la família amb la religió, ja que el seu pare treballa com a diaca permanent a la parròquia del Corpus Cristi. "Coneix la diocesi i els preveres", ha dit sobre Abadías.A més, ha destacat que sigui "un regal de Déu" el fet que sigui historiador. De fet, actualment imparteix classes a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Segons ha dit Abadias, intentarà compaginar la docència com a mínim fins a final d'aquest curs lectiu.Per la seva banda, el mossèn Abadías ha comentat com veu la nova etapa. Segons ha indicat, toca "fer un pas més" i "aprendre i servir" com a nou bisbe auxiliar de Barcelona. També ha explicat que ho entoma "amb molta pau" i "amb respecte". "Passi el que passi, anirà bé", ha conclòs. D'altra banda, la docència, ha dit, és la seva segona vocació, després de la religió. Així, ha reconegut que si bé ha estat molt feliç fins ara toca "continuar servint al servei de Déu".El nomenament arriba prop d'un any després de la mort del llavors bisbe auxiliar Antoni Vadell. Tant Omella com Abadías l'han tingut molt present. Omella ha assenyalat que des de la defunció va sol·licitar al Papa el nomenament d'un nou bisbe i va començar llavors el procés d'elecció, que tot just va acabar fa pocs dies. Sobre Vadell, Abadías ha afirmat que el lloc que ocupa en el cor de les persones és "una benedicció" i ell és "insubstituïble". Espera que, des del cel, continui "inspirant" la diocesi.