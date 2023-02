El Quiosc Arturo de Caldes tanca la històrica ubicació de la plaça de l'Àngel després de 56 anys

L'històric, de Caldes de Montbui, tanca el quiosc de la plaça de l'Àngel. Així ho han comunicat els propietaris a les xarxes socials. Diuen que,oberts en aquest cèntric punt de la vila termal,. També expliquen que es traslladaran de forma temporal a la botiga que hi ha just al darrere del quiosc, però que ho faran per uns mesos"Aquest diumenge ha estat un dia especial per a nosaltres. Ha estat l’últim cap de setmana que us hem atès des del quiosc. Durant aquesta setmana ens traslladarem a la botiga des d’on us seguirem atenent igual com ho hem fet sempre", expliquen.També diuen que en aquestes més de cinc dècades "hem format part de la plaça de l’Àngel i estem molt orgullosos d’haver-ho pogut compartir amb tanta gent".També qualifiquen el quiosc com a "pal de paller" però, alhora, diuen ser "conscients que pertany al dia a dia de molts de vosaltres". És per això que aquest matí han obert temporalment per acomiadar-se de tantes generacions que hi han comprat diaris, revistes i llaminadures.