La CUP i Gent x Mollet es presentaran junts a les municipals

Les assemblees de lai del col·lectiu independenthan aprovat aquesta setmana l’acord per fer unaa la ciutat per les eleccions municipals del proper 28 de maig.En un comunicat, les dues parts han valorat com a "molt positives el treball conjunt iniciat ja fa uns mesos amb el desplegament de campanyes d’acció conjuntes a l’entorn de diferents temes locals i han acordat així mateix, la plasmació de les bases del seu projecte en un decàleg de principis i un codi ètic de conducta que hauran de signar tots les persones que siguin membres de la candidatura".Les dues formacions han explicat que ara començaran el procés de confecció del programa base i la tria del grup de persones que encapçalarà la nova candidatura.La CUP Mollet també precisa que han fet una roda de contactes amb forces polítiques per compartir les diferents visions de l’estat de la ciutat i explorar la viabilitat d’una"per fer possible un govern sobiranista i d’esquerres a la ciutat". Unes negociacions, precisen, en què van participar totes les formacions convocades com EUiA, ERC i Junts, amb l’excepció de Mollet en Comú que, asseguren, "va descartar cap mena de diàleg".En declaracions recollides per la CUP, el seu portaveu, ha destacat que el nou espai que configura la nova candidatura ve a construir "una alternativa des de l’aposta per la unitat popular, tant al final del cicle de dècades del govern del PSC amb un projecte de ciutat esgotat, com a la manca d’una oposició rebel i combativa a l’ajuntament que planti cara a l’especulació, el clientelisme i l’autoritarisme i retorni la veu al poble".