Rècord històric al Ball de Gitanes de Granollers

72 parelles han participat aquest diumenge al. Una xifra deen el 15è any després de la recuperació dels balls a la ciutat en un dels primers actes del Carnaval.Elshan actuat en una atepeïda plaça de la Porxada, que ha aplaudit fets com que molts dels dansaires fossin joves i fins i tot actuessin per primer cop.La jornada ha començat a la plaça de la Corona. Els balladors han començat una cercavila fins al centre. Un cop a la Porxada, una altra de les novetats d'enguany ha estat el canvi d'orquestra. Aquest cop, l’ha pres el relleu d'Aires del Montseny, que havia actuat a les 14 ballades anteriors.Pel que fa al repertori, ha començat amb el Ball d’Homenatge a càrrec dels nuvis grans, Lourdes Cruz i Emília Cuenca, i els nuvis joves, Berta Illa i Albert Pujol. Hi ha hagut danses populars amb polka, xotis, jota o les corrandes. La gran novetat d’enguany ha estat l’estrena d’una nova dansa, el Ball Pla de Palou, obra de Martí Ventura, que ha servit per tancar l’acte.