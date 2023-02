Carnaval de Granollers 2023: dates, rues i activitats programades

Programa d'activitats del Carnestoltes 2023 a Granollers

Dijous gras: 16 de febrer

Divendres 17 de febrer

Dissabte 18 de febrer: rua infantil

Rua de Carnestoltes: diumenge 19 de febrer

Recorregut de la rua per Granollers

Dimecres de Cendra: 22 de febrer

Des d'aquest diumenge, i fins el 22 de febrer, Granollers està de festa amb la celebració del Carnaval. Uns dies de festa amb una programació per a totes les edats, i entre els quals destaca la recuperació dels actes tradicionals.Aquest diumenge, dia 12, s'ha fet a la Porxada el ball de gitanes de Granollers, que ha agrupat desenses de balladors i balladores, a més d'un públic de centenars de persones. És l'acte que marca el tret de sortida de les celebracions a la ciutat.El següent acte destacat serà el Dijous Gras, ja dia 16. A les 18.00 arribarà en Carnestoltes, l'Abat dels Bojos i els Diablots. El recorregut: sortiran de la plaça de la Corona i passaran per Anselm Clavé, c. d'Espí i Grau i acabaran al Palau de Can Solda, situat a la Casa de Cultura Sant Francesc. Allà, a partir de les 19.30, es farà el Tastatruita.De cara al divendres, els actes començaran a les 10.30h a la Porxada, amb l'ofrena dels ous a en Carnestoltes per part de les escoles. A les 18.00h s'iniciarà la Passejada reial pels carrers del centre ben animats amb música de xaranga. El recorregut començarà al Palau de Can Solda.A les 12 del migdia de dissabte començarà la Cercavila de swing a càrrec de Lindyfrogs. Sortirà des de la plaça de la Caserna i passarà pels carrers Santa Anna, Anselm Clavé, Santa Esperança i, finalment, la plaça de la Porxada.A la tarda serà el torn del Cercavila infantil. Començarà a les 17.30 a la Corona i passarà per Anselm Clavé, Sant Roc i la Porxada. Un cop aquí, a partir de les 18.00, es farà el ball de disfresses infantil amb l'espectacle deks SuperHerois. L'organització convida a anar-hi disfressat en família.Tot seguit, a partir de les 19.00, tothom qui ho vulgui podrà acompanyar Carnestoltes de tornada al Palau de Can Solda.Els actes de dissabte s'acabaran a la nit a la Sala Nau B1 amb la Nit de Carnaval amb Les que faltaband i Animal Show.La Rua de Carnestoltes de Granollers es farà diumenge i recuperarà el recorregut d'abans de la pandèmia. A les 17.30h està prevista la concentració de comparses al carrer de les Tres Torres.La rua començarà en aquest punt i passarà per l'avinguda de Francesc Macià, carrer d'Alfons IV, plaça de la Corona, Anselm Clavé, Sant Roc i, finalment, la plaça de la Porxada, on Milnotes clourà la rua.El Carnaval a la ciutat acabarà el Dimecres de Cendra. A les 11 del matíe s farà la vetlla d'en Carnestoltes al palau de Can Solda. A les 18.30h començarà la Cercavila de dol des del Palau de Can Solda a la Porxada. I finalment, a partir de les 19.00h, tindran lloc els Versots de la Vella Quaresma i la cremació d’en Carnestoltes a la pira funerària.