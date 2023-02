Recepta | Pastís Tatin descontruït

Versió pròpia però inspirada del pastís Tatin del Restaurant Carbón de Madrid, que va guanyar el primer premi del millor pastís de poma en el últim congrés de Donosti.3 pomes golden grans1 massa de pasta de full de mantegaUna mica de sucre llustre per a la pasta de full200 ml. aigua mineral150 grams de sucre1 beina de vainilla50 ml. de rom Daurat70 grams de mantegaEstenem la massa de pasta de full, per tal que la massa estigui fina. La marquem en quatre rectangles i els punxem amb una forquilla perquè no pugin. Empolvorem amb el sucre llustre, posem els rectangles en una safata de forn i ho enfornem uns 15-16 minuts a 180°C o fins que es daurin i estiguin fets. Reservem.Posem un cassó a foc suau l'aigua i el sucre fins que es dissolgui bé. Un cop dissolt, hi afegirem les llavors de la beina de vainilla i el rom deixant evaporar l'alcohol i deixant que es creï un almívar.Pelem les pomes, les netegem del cor i les tallem a vuitens cadascuna. Un cop tallades, les introduïm a l'almívar i les anem cuinant fins que estiguin tendres. Un parell de minuts abans de finalitzar la cocció, afegim la mantega i anirem salsant els trossos de poma.Disposeu els rectangles de pasta de full en una plata de servir i repartiu els grills de poma a cadascun del rectangles, pinteu amb una mica de l'almívar i ja podeu servir.