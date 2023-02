Primàries Codines fa públics els noms de les primeres 14 persones candidates

El passat divendresva fer públics els noms dels primersper a les eleccions municipals del maig, en un acte al Casal Cultural Codinenc. El registre de candidatures segueix obert uns dies més, fins el proper. Amb la llista completa, es convocarà a totes les persones registrades a participar en unes eleccions primàries que decideixin l'ordre de la llista, inclosa la persona que serà cap de llista.Aquestes primàries es celebraran els diesi hi podran votar totes les persones majors de 16 anys que tinguin un vincle amb Sant Feliu de Codines i que estiguin inscrites al registre d'electors del web primariescodines.cat (fins el mateix dia 26 de febrer).Un cop hi hagi llista, aquesta liderarà la confecció d'un programa electoral mitjançant un procés participatiu obert amb l'objectiu de dibuixar un projecte de futur per a Sant Feliu de Codines "que doni resposta a les inquietuds i necessitats locals".Primàries Codines és una candidatura que té dos pilars: la regeneració democràtica i la defensa del mandat de l'1 d'octubre. La proposta de fer llistes obertes i cíviques, com a alternativa al sistema de llistes tancades dels partits va aconseguir cinc regidors i es va quedar a pocs vots d'aconseguir el canvi a l'alcaldia.Els candidats inscrits són:Maite Aguilar BouMarc Barrobés MeixMarina Carbonell FerrandoPol Cabutí i BorrellBàrbara Dorca ClaràMiquel Palau CruixentMichaela PavlovaVíctor Tarruella PanaderoSandra Tomasa PonsMaria Tur CruzRamon Puig MañosaOriol Rifà MoroRaimon Viaplana RuedaQueralt Viñals Segalés