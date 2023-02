L'Hospital de Granollers estrena el nou edifici d'Urgències amb una inversió de 35 milions

L'té un nou edifici que acollirà a partir de dilluns el servei d'Urgències. S'ha alçat just al costat de les actuals Urgències amb un cost ded'euros.El president de la Generalitat,, ha assistit a la inauguració de l'edifici aquest dissabte al matí. El cap de l'executiu ha assegurat que el nou equipament suposa un "salt endavant i un punt d'inflexió" en l'atenció primària a Granollers i al Vallès Oriental. El nou edifici fa augmentar la superfície hospitalària en prop dei posa a disposició dels pacients fins a. Incorpora també un nou aparell de Tomografia Axial Computeritzada (TAC), un equip de radiologia convencional i un ecògraf.Aragonès també ha destacat que amb l'edifici que s'ha inaugurat avui s'ha completat el conjunt de 7 nous equipaments que es van posar en marxa el 2020. I ha posat en valor que en "poc temps", una mica més de dos anys, s'hagin pogut completar aquestes ampliacions de serveis hospitalaris "per donar resposta a la pandèmia però sobretot a la postpandèmia". Es tracta, segons Aragonès, d'un "bon exemple" de com el Govern prioritza "sectors públics essencials".