Aquest dissabte, inauguració de l'ampliació de l'Hospital de Granollers

El president de la Generalitat,, acompanyat del conseller de Salut,, encapçalarà demà, dissabte, la inauguració de l’, que acollirà el nou Servei d’Urgències d’aquest centre hospitalari. L’acte tindrà lloc a les 11.00 hores.El nou edifici polivalent de l’Hospital de Granollers s’ha alçat contigu a les actuals Urgències, en un solar cedit per l’Ajuntament. La inversió ha estat dei posa a disposició dels pacients fins a. Incorpora també un nou Tomografia Axial Computeritzada (TAC), un equip de radiologia convencional i un ecògraf.El president Aragonès farà un recorregut per les diferents instal·lacions del nou edifici, juntament amb el conseller Balcells; l’alcaldessa de Granollers,, i els responsables del centre hospitalari.Un cop finalitzada la visita, tindran lloc els parlaments inaugurals a l’exterior de l’edifici. Hi intervindran el director de l’Hospital General de Granollers, Rafael Lledó; el conseller de Salut; l’alcaldessa de la ciutat, i el president de la Generalitat, que clourà l’acte.A la tarda, de 16.00 a 19.00, es farà una jornada de portes obertes per a tota la ciutadania.